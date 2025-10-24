Санду призначила "знайденого" в Україні прем'єр-міністра

Александру Мунтяну

Александру Мунтяну - молдавський економіст, викладач і підприємець, народився 20 січня 1964 року в Кишиневі. Він здобув освіту в Московському державному університеті та Колумбійському університеті.

Він є засновником інвестиційної компанії 4i Capital Partners, що працює в Молдові, Україні та Білорусі, і має досвід роботи в таких компаніях, як WNISEF/Horizon Capital і Dragon Capital.

До своєї політичної кар'єри Мунтяну працював у Національному банку Молдови, а потім у банку Crédit Lyonnais у Парижі. Протягом десяти років він обіймав посаду у Світовому банку у Вашингтоні, спеціалізуючись на проєктах в Африці та на Близькому Сході.

Він 20 років проживав в Україні, а після російського вторгнення 2022 року переїхав до Бухареста. Він також брав активну участь у громадянському суспільстві, будучи президентом Американської торгової палати в Молдові та співзасновником молдовського відділення Alliance Française.

Нагадаємо, про те, що Мунтяну планують висунути на посаду прем'єра Молдови, стало відомо минулого тижня.