Новим прем'єром Молдови може стати бізнесмен, який понад 20 років живе в Україні

У Молдові планують висунути на посаду прем'єр-міністра 61-річного бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив лідер партії президента Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу

За його словами, PAS почекає затвердження Конституційним судом депутатських мандатів, а після першого засідання парламенту і формування фракцій партія внесе на розгляд кандидатуру Мунтяну.

"Молдові потрібні компетентні люди з великим досвідом в економіці, які зможуть очолити процес інтеграції в ЄС та підтримувати економічний розвиток. Дякуємо пану Мунтяну, особі з вражаючою кар’єрою, за те, що він погодився допомогти країні саме зараз, коли вона цього особливо потребує", - зазначив Гросу.

Відомо, що у 2018 році Мунтяну балотувався на внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні - організації, яка представляє інтереси американських та міжнародних компаній, що працюють на українському ринку.

Тоді він представився як "американець молдавського походження, який прожив в Україні 20 років".

Також Мунтяну є засновником приватної інвестиційної компанії 4i Capital Partners, що спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, Білорусі та Молдові.