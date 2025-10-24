RU

Санду назначила "найденного" в Украине премьер-министра

Фото: Александру Мунтяну, премьер Молдовы (facebook.com/alexandru munteanu64)
Автор: Иван Носальский

Новым премьер-министром Молдовы стал Александру Мунтяну. Соответствующий декрет подписала президент Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

Глава молдавского государства назначила Мунтяну премьером после консультаций с партией "Действие и солидарность" (PAS). В их ходе Мунтяну был официально выдвинут на должность премьера. 

"Желаю успеха в формировании правительства, которое сможет получить доверие парламента и выполнить самые важные ожидания граждан: защиту мира, подготовку страны к вступлению в Европейский союз, укрепление экономики и повышение уровня жизни людей", - отметила Санду. 

Александру Мунтяну

Александру Мунтяну - молдавский экономист, преподаватель и предприниматель, родился 20 января 1964 года в Кишиневе. Он получил образование в Московском государственном университете и Колумбийском университете.

Он является основателем инвестиционной компании 4i Capital Partners, работающей в Молдове, Украине и Беларуси, и имеет опыт работы в таких компаниях, как WNISEF/Horizon Capital и Dragon Capital.

До своей политической карьеры Мунтяну работал в Национальном банке Молдовы, а затем в банке Crédit Lyonnais в Париже. В течение десяти лет он занимал должность в Всемирном банке в Вашингтоне, специализируясь на проектах в Африке и на Ближнем Востоке.

Он 20 лет проживал в Украине, а после российского вторжения в 2022 году переехал в Бухарест. Он также активно участвовал в гражданском обществе, будучи президентом Американской торговой палаты в Молдове и соучредителем молдавского отделения Alliance Française.

Напомним, о том, что Мунтяну планируют выдвинуть на пост премьера Молдовы, стало известно на прошлой неделе.

