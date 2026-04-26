UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Санду прибула до Києва з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи

12:11 26.04.2026 Нд
1 хв
Які плани має молдовська лідерка під час візиту до України?
aimg Марія Науменко
Фото: президентка Молдови Мая Санду (Getty Images)

Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва у 40-ві роковини аварії на Чорнобильській АЕС та планує відвідати зону відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в соцмережі Х.

Читайте також: Радіація не замкнена у зоні: як із Чорнобиля навіть зараз тікають небезпечні ізотопи

У межах візиту Санду також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Через 40 років після Чорнобиля я перебуваю в Києві для переговорів із Зеленським і вирушаю до Чорнобиля, щоб вшанувати пам’ять тих, хто пожертвував своїм здоров’ям і життям заради Європи", - зазначила вона.

Президентка Молдови наголосила, що наслідки подібних катастроф не мають кордонів.

"Катастрофи не знають кордонів - так само як і солідарність. Молдова підтримує тих, хто будує, а не руйнує", - додала вона.

Нагадаємо, у роковини аварії на Чорнобильській АЕС президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити міжнародний тиск на Росію та запровадити санкції проти "Росатома". За його словами, РФ використовує атомну енергетику як інструмент впливу, створюючи ризики для безпеки.

Він наголосив, що світ має діяти рішуче, щоб не допустити повторення подібних катастроф.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
