Санду прибула до Києва з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи

У межах візиту Санду також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Через 40 років після Чорнобиля я перебуваю в Києві для переговорів із Зеленським і вирушаю до Чорнобиля, щоб вшанувати пам’ять тих, хто пожертвував своїм здоров’ям і життям заради Європи", - зазначила вона.

Президентка Молдови наголосила, що наслідки подібних катастроф не мають кордонів.

"Катастрофи не знають кордонів - так само як і солідарність. Молдова підтримує тих, хто будує, а не руйнує", - додала вона.