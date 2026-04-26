Санду прибыла в Киев по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

В рамках визита Санду также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Через 40 лет после Чернобыля я нахожусь в Киеве для переговоров с Зеленским и отправляюсь в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнью ради Европы", - отметила она.

Президент Молдовы подчеркнула, что последствия подобных катастроф не имеют границ.

"Катастрофы не знают границ - так же как и солидарность. Молдова поддерживает тех, кто строит, а не разрушает", - добавила она.