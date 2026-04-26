Президент Литви закликав до санкцій проти "Росатома" у роковини аварії на ЧАЕС

Президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та запровадити санкції проти державної корпорації "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Науседи в соцмережі Х.

Заява пролунала у роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

За словами Науседи, через десятиліття після катастрофи світ знову стикається з ризиками, пов’язаними з використанням атомної енергетики.

"Від Запоріжжя до Чорнобиля та Астравця Росія використовує атомну енергетику як зброю - шляхом окупації, нападів та пошкодження ядерних об’єктів", - наголосив він.

Науседа закликав до рішучих міжнародних дій, підкресливши, що світ не повинен допустити повторення подібних катастроф.

"Необхідно терміново вжити рішучіших міжнародних заходів. Ми не повинні допустити, щоб історія повторилася. Введіть санкції проти "Росатома", - підсумував він.