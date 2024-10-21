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Санду пообіцяла внести до Конституції Молдови положення про євроінтеграцію

Фото: президентка Молдови Майя Санду (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

До Конституції Молдови будуть внесені поправки, які стосуються європейської інтеграції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Молдови Майя Санду на брифінгу.

"Референдум відбувся. Більшість громадян висловилися за європейський шлях розвитку Молдови, за те, щоб наша країна влилася в мирну сім'ю європейських народів. Це дає змогу включити до Конституції положення про європейську інтеграцію. Міжнародне співтовариство поважає волевиявлення народу", - сказала Санду.

Санду також звернулась до громадян Молдови взяти участь у другому турі президентських виборів, які відбудуться 3 листопада. За її словами, це необхідно для того, щоб "захистити свій голос, відданий у рамках референдуму".

"Ми зрозуміли ваше послання, ми знаємо, що ми повинні робити більше для боротьби з корупцією. Зараз єдиний спосіб захистити демократію – це голосування. Звертаюсь до вас: тільки голосуванням ми можемо запобігти катастрофі", - сказала вона там, хто голосував за інших кандидатів.

Вибори та референдум у Молдові

20 жовтня в Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС. Росія, за даними уряду, витратила близько 100 млн євро, щоб зірвати ці події.

За останніми даними, чинна глава держави Майя Санду набирає більшість голосів, проте результат референдуму наразі передбачити неможливо.

Водночас у ЄС вважають, що виборці у Молдові піддались масованій пропаганді з боку Російської Федерації

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МолдоваМая СандуЄвросоюз