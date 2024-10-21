Санду пообіцяла внести до Конституції Молдови положення про євроінтеграцію

"Референдум відбувся. Більшість громадян висловилися за європейський шлях розвитку Молдови, за те, щоб наша країна влилася в мирну сім'ю європейських народів. Це дає змогу включити до Конституції положення про європейську інтеграцію. Міжнародне співтовариство поважає волевиявлення народу", - сказала Санду.

Санду також звернулась до громадян Молдови взяти участь у другому турі президентських виборів, які відбудуться 3 листопада. За її словами, це необхідно для того, щоб "захистити свій голос, відданий у рамках референдуму".

"Ми зрозуміли ваше послання, ми знаємо, що ми повинні робити більше для боротьби з корупцією. Зараз єдиний спосіб захистити демократію – це голосування. Звертаюсь до вас: тільки голосуванням ми можемо запобігти катастрофі", - сказала вона там, хто голосував за інших кандидатів.

Вибори та референдум у Молдові

20 жовтня в Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС. Росія, за даними уряду, витратила близько 100 млн євро, щоб зірвати ці події.