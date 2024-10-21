ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЄС звинуватили РФ у "безпрецедентному впливі" на голосування у Молдові

Понеділок 21 жовтня 2024 15:43
UA EN RU
У ЄС звинуватили РФ у "безпрецедентному впливі" на голосування у Молдові Фото: Петер Стано (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Виборці у Молдові піддались масованій пропаганді з боку Російської Федерації. Це мало значний вплив на результати виборів у країні.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel.

За його словами, у ЄС уважно стежили за обома голосуваннями - референдумом та виборами президента у Молдові.

"Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив Стано.

Він також зауважив, що були зафіксовані спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі. Стано вважає, що зусилля з підриву голосування тривали не тижнями, а місяцями, задовго до 20 жовтня.

Він розповів, що ЄС офіційно прокоментує вибори у Молдові після того, як будуть оголошені фінальні результати.

"Після цього ми вийдемо з нашою офіційною реакцією", – повідомив речник.

Вибори та референдум у Молдові

Вчора у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Водночас молдавська влада повідомила, що Росія виділила 100 мільйонів євро для дестабілізації політичної ситуації в країні під час виборів і референдуму. Про те, як це може вплинути на Молдову та вибори можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Також вже відомо, що другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться за два тижні - в неділю, 3 листопада.

Детально про те, про що свідчать результати виборів у Молдові - можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Перемога з присмаком поразки. Що показали референдум та вибори в Молдові".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Молдова
NEWS
Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині
Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш