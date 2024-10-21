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У Молдові на виборах лідирує Санду, на референдумі розрив скорочується

Понеділок 21 жовтня 2024 03:06
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У Молдові на виборах лідирує Санду, на референдумі розрив скорочується Фото: Майя Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції. Чинна глава держави Майя Санду набирає більшість голосів, проте результат референдуму наразі передбачити неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проміжні дані Центральної виборчої комісії Республіки Молдова.

Станом на зараз було оброблено вже 2108 з 2219 протоколів на президентських виборах, що відбулися в Молдові у неділю, 20 жовтня. Це складає рівно 95%.

Так, Санду набирає 39.85% (562140), її головний конкурент на виборах - проросійський політик Олександр Стояногло - 27.71% (388801). А лідер "Нашої партії" Ренато Усатий має 13.74% (193865).

У Молдові на виборах лідирує Санду, на референдумі розрив скорочується

Разом з тим по референдуму наразі розрив між "За" і "Проти" євроінтеграції Молдови в останні кілька годин скорочується. Це пов'язано з тим, що почали активно рахувати закордонні дільниці, де переважна більшість виступає за євроінтеграцію.

Відтак можна констатувати, що поки результат конституційного референдуму у Молдові неможливо передбачити.

Зазначимо, зараз оброблено 2114 з 2219 протоколів по референдуму, що складає 95.27%. "Так" сказали 48.20% (656292) учасників, а "Ні" - 51.80% (705307).

У Молдові на виборах лідирує Санду, на референдумі розрив скорочується

Вибори та референдум у Молдові

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори та референдум про вступ країни до Євросоюзу.

Раніше в уряді цієї країни зазначили, що РФ витратила близько 100 млн євро з метою зірвати вибори та референдум у Молдові.

Детальне про те, які очікування від виборів та референдуму у Молдові, та чи є ризик реваншу проросійських сил у цій країні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), проросійські сили у Молдові можуть найближчим часом організувати протести після виборів президента та референдуму.

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Молдова Референдум Президентські вибори Мая Санду
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