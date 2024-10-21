Санду пообещала внести в Конституцию Молдовы положения о евроинтеграции

"Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдовы, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа", - сказала Санду.

Санда также обратилась к гражданам Молдовы поучаствовать во втором туре президентских выборов, которые состоятся 3 ноября. По ее словам, это необходимо для того, чтобы "защитить свой голос, отданный в рамках референдума".

"Мы поняли ваше послание, мы знаем, что мы должны делать больше для борьбы с коррупцией. Сейчас единственный способ защитить демократию – это голосование. Обращаюсь к вам: только голосованием мы можем предотвратить катастрофу", - сказала она там, кто голосовал за других кандидатов. .

Выборы и референдум в Молдове

20 октября в Молдове прошли президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС. Россия, по данным правительства, потратила около 100 млн. евро, чтобы сорвать эти события.