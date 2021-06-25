UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Санду обвинили в бездействии при похищении Чауса. Она пригрозила судом

Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Майя Санду пригрозила судом молдавским депутатам, которые обвинили ее в бездействии в инциденте с похищением бывшего украинского судьи Николая Чауса. Она подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения.

Об этом сообщает местный портал tv8.md.

"Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его. Я слышала эту ложь неоднократно. Обращусь в суд и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения", - отметила она.

До этого депутаты Партии социалистов Адриан Лебединский и Григорий Новак публично на брифинге обвинили ее в бездействии, а Службу информации и безопасности - в попытке уничтожить доказательства по делу о похищении Чауса.

Напомним, Чауса похитили в Кишиневе в начале апреля, его местонахождение не известно, но время от времени в интернете появляются его видеообращения.

Как стало недавно известно РБК-Украина, бывшего судью сняли с розыска Интерпола, где он находился по обвинению во взяточничестве.

Читайте РБК-Украина в Google News
похищениеНиколай ЧаусМайя Санду