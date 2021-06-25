RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Санду звинуватили в бездіяльності при викраденні Чауса. Вона пригрозила судом

Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Майя Санду пригрозила судом молдавським депутатам, які звинуватили її в бездіяльності в інциденті з викраденням колишнього українського судді Миколи Чауса. Вона підкреслила, що не має до цього ніякого відношення.

Про це повідомляє місцевий портал tv8.md.

"Мені шкода, що державні установи не змогли вчасно дізнатися про це захоплення і попередити його. Я чула цю брехню неодноразово. Звернуся до суду і нехай вони представлять докази, але їх не буде, оскільки я не маю до цього ніякого відношення", - зазначила вона.

До цього депутати Партії соціалістів Адріан Лебединський і Григорій Новак публічно на брифінгу звинуватили її в бездіяльності, а Службу інформації та безпеки - в спробі знищити докази у справі про викрадення Чауса.

Нагадавши, Чауса викрали в Кишиневі на початку квітня, його місцезнаходження не відомо, але час від часу в інтернеті з'являються його відеозвернення.

Як стало нещодавно відомо РБК-Україна, колишнього суддю зняли з розшуку Інтерполу, де він перебував за звинуваченням у хабарництві.

Читайте РБК-Україна в Google News
викраденняНиколай ЧаусМая Санду