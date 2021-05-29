КС Молдовы рассмотрит отказ Чаусу в политическом убежище

Таким образом, суд передал дело КС Молдовы и отложил рассмотрение апелляции до вынесения Конституционным судом решения по этому уведомлению.

Сообщается, что Верховный суд удовлетворил просьбу адвоката об отмене исключения о неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента Молдовы для отказа Чаусу.

Напомним, в начале апреля Чаусу окончательно отказали в политическом убежища, после чего его в Кишиневе похитила группа неизвестных. Министр внутренних дел Молдовы говорил, что его могли вывезти в Украину. Через полтора месяца бывший судья объявился и записал видеообращение, в котором заявил, что скоро вернется в Украину и готов сотрудничать со следствием.

На этой неделе стало известно, что Интерпол снял Чауса с международного розыска.

Чаус подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов на должности судьи Днепровского райсуда Киева. Взятку он закопал в огороде в банках. Арестовать его не получилось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.