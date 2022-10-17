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Санду обіцяє "захисні заходи", якщо РФ зазіхне на суверенітет Молдови

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Молдова вживе захисних заходів, якщо Росія спробує порушити її суверенітет та незалежність.

Про це заявила президент країни Майя Санду, передає РБК-Україна з посиланням на Point.

Санду зазначила, що державні органи несуть відповідальність за безпеку країни з перших днів початку війни в Україні.

Також, говорячи про безпеку країни, президент розповіла, що Молдова запросила підтримку міжнародних партнерів.

"Безпека наших громадян - один з найважливіших заходів, які вживає наша влада з перших днів війни... Я хочу, щоб ви знали, що безпека людей для нас найважливіша. Але якщо якимось чином Росія наважиться посягнути на безпеку чи суверенітет Республіки Молдова, то ми вживемо всіх захисних заходів", - сказала Санду.

Крім того, вона повідомила, що спецоргани країни наразі додатково перевіряють усіх громадян РФ, які приїжджають до республіки, щоб контролювати ситуацію у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що три російські ракети, які були випущені Україною, пролетіли над Молдовою.

У Кишиневі у свою чергу заявили, що запуск Росією ракет над Молдовою є порушенням суверенітету країни і суперечить міжнародному праву.

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