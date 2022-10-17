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Санду обещает "защитные меры", если РФ посягнет на суверенитет Молдовы

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Молдова примет защитные меры, если Россия попытается нарушить ее суверенитет и независимость.

Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает РБК-Украина со ссылкой на Point.

Санду отметила, что государственные органы несут ответственность за обеспечение безопасности страны с первых дней начала войны в Украине.

Также, говоря о безопасности страны, президент рассказала, что Молдова запросила поддержку международных партнеров.

"Безопасность наших граждан - одна из важнейших мер, принимаемых нашими властями с первых дней войны... Я хочу, чтобы вы знали, что безопасность людей для нас важнее всего. Но если каким-то образом Россия осмелится посягнуть на безопасность или суверенитет Республики Молдова, то мы примем все защитные меры", - сказала Санду.

Кроме того, она сообщила, что спецорганы страны сейчас дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что три российских ракеты, которые были выпущены по Украине, пролетели над Молдовой.

В Кишиневе в свою очередб заявили, что запуск Россией ракет над Молдовой является нарушением суверенитета страны и противоречит международному праву.

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