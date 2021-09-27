В Сан-Марино большинство людей проголосовало за легализацию абортов
В Сан-Марино прошел референдум по легализации абортов. Большинство жителей выступили "за".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
77,28% избирателей одобрили вариант предоставления женщинам свободного выбора сделать аборт. Прерывание беременности разрешено на сроке до двенадцати недель и после этого периода в случаях угрозы для жизни матери или ребенка, а также деформаций, обнаруженных у плода.
Референдум, результат которого носит обязательный характер, а не носит чисто консультативный характер, был организован по инициативе Союза женщин Сан-Марино (UDS), феминистской ассоциации 70-х / 80-х годов, возрожденной в 2019 году.
Всего было вызвано 35 411 избирателей. Уровень участия составил 41,11%.
Отметим, что Сан-Марино был одним из последних государств в Европе, полностью запретившим аборты, даже в случаях изнасилования, инцеста, заболевания плода или опасности для жизни матери. Там аборт был преступлением, наказуемым тюремным заключением на срок до трех лет для женщины и шести лет для врача.
Напомним, что запрет абортов в Техасе осудил Байден. По его словам, это посягательство на права женщин.