В Сан-Марино большинство людей проголосовало за легализацию абортов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

77,28% избирателей одобрили вариант предоставления женщинам свободного выбора сделать аборт. Прерывание беременности разрешено на сроке до двенадцати недель и после этого периода в случаях угрозы для жизни матери или ребенка, а также деформаций, обнаруженных у плода.

Референдум, результат которого носит обязательный характер, а не носит чисто консультативный характер, был организован по инициативе Союза женщин Сан-Марино (UDS), феминистской ассоциации 70-х / 80-х годов, возрожденной в 2019 году.

Всего было вызвано 35 411 избирателей. Уровень участия составил 41,11%.