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У Сан-Марино більшість людей проголосувала за легалізацію абортів

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Сан-Марино, Понеділок 27 вересня 2021 00:48
У Сан-Марино більшість людей проголосувала за легалізацію абортів Фото: у Сан-Марино більшість людей проголосувало за легалізацію абортів (twitter.com/LeDroitca)
Автор: Наталья Скороход

У Сан-Марино пройшов референдум щодо легалізації абортів. Більшість жителів виступили"за".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

77,28% виборців схвалили варіант надання жінкам вільного вибору зробити аборт. Переривання вагітності дозволено на терміні до дванадцяти тижнів і після цього періоду у випадках загрози для життя матері або дитини, а також деформацій, виявлених у плода.

Референдум, результат якого має обов'язковий характер, а не носить чисто консультативний характер, був організований за ініціативою Союзу жінок Сан-Марино( UDS), феміністської асоціації 70-х / 80-х років, відродженої у 2019 році.

Всього було викликано 35 411 виборців. Рівень участі склав 41,11%.

Відзначимо, що Сан-Марино був одним з останніх держав в Європі, повністю заборонив аборти, навіть у випадках зґвалтування, інцесту, захворювання плода або небезпеки для життя матері. Там аборт був злочином, караним тюремним ув'язненням на строк до трьох років для жінки і шести років для лікаря.

Нагадаємо, що заборона абортів в Техасі засудив Байден. За його словами, це посягання на права жінок.

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