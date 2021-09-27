У Сан-Марино більшість людей проголосувала за легалізацію абортів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

77,28% виборців схвалили варіант надання жінкам вільного вибору зробити аборт. Переривання вагітності дозволено на терміні до дванадцяти тижнів і після цього періоду у випадках загрози для життя матері або дитини, а також деформацій, виявлених у плода.

Референдум, результат якого має обов'язковий характер, а не носить чисто консультативний характер, був організований за ініціативою Союзу жінок Сан-Марино( UDS), феміністської асоціації 70-х / 80-х років, відродженої у 2019 році.

Всього було викликано 35 411 виборців. Рівень участі склав 41,11%.