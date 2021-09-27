У Сан-Марино більшість людей проголосувала за легалізацію абортів
У Сан-Марино пройшов референдум щодо легалізації абортів. Більшість жителів виступили"за".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
77,28% виборців схвалили варіант надання жінкам вільного вибору зробити аборт. Переривання вагітності дозволено на терміні до дванадцяти тижнів і після цього періоду у випадках загрози для життя матері або дитини, а також деформацій, виявлених у плода.
Референдум, результат якого має обов'язковий характер, а не носить чисто консультативний характер, був організований за ініціативою Союзу жінок Сан-Марино( UDS), феміністської асоціації 70-х / 80-х років, відродженої у 2019 році.
Всього було викликано 35 411 виборців. Рівень участі склав 41,11%.
Відзначимо, що Сан-Марино був одним з останніх держав в Європі, повністю заборонив аборти, навіть у випадках зґвалтування, інцесту, захворювання плода або небезпеки для життя матері. Там аборт був злочином, караним тюремним ув'язненням на строк до трьох років для жінки і шести років для лікаря.
Нагадаємо, що заборона абортів в Техасі засудив Байден. За його словами, це посягання на права жінок.