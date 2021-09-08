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В Мексики объявили незаконной криминализацию абортов

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Среда 08 сентября 2021 02:38
В Мексики объявили незаконной криминализацию абортов Фото: Верховный суд Мексики объявил незаконной криминализацию абортов (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Аборт не может считаться преступлением, определяемым законами штатов Мексики. Решение Верховного судья, принятое судьями единогласно, отменяет соответствующие положения закона штата Коауила, граничащего на севере с американским штатом Техас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал AFP.

Судьи в других мексиканских штатах также должны ссылаться на решение Верховного суда.

Президент Верховного суда Мексики Артуро Сальдивар назвал решение "еще одним шагом в исторической борьбе за равенство женщин, за их гордость и возможность полностью пользоваться своими правами".

К моменту вынесения решения аборт в течение первых 12 недель беременности был разрешен в Мехико и трех штатах Мексики. На остальной территории страны с преимущественно католическим населением аборт разрешался только в случае изнасилования.

Источник AFP в судебной системе отметил, что жительницы штатов, где закон запрещает аборты, смогут пройти процедуру после решения суда.

В сентябре в Техасе вступил в силу закон, запрещающий аборты в тех случаях, когда у плода уже прослушивается сердцебиение, то есть примерно после шести недель беременности. Закон не уголовного преследования нарушителей, но позволяет жителям штата подавать на них в суд.

Закон устоял в Верховном суде США. Президент США Джо Байден раскритиковал решение суда и пообещал принять все меры, чтобы обеспечить женщина в Техасе право на безопасные и легальные аборты.

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