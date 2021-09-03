ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден пообещал ответ на запрет абортов в Тахасе: Это посягательство на права женщин

Новина українською →
США, Пятница 03 сентября 2021 07:42
Байден пообещал ответ на запрет абортов в Тахасе: Это посягательство на права женщин Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда на аборты в Техасе, назвав его "посягательством на конституционные права женщин". Он пообещал дать "общегосударственный ответ", который защитит права женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Байдена, он дал указание Управлению юрисконсульта Белого дома и его Совету по гендерной политике привлечь Департамент здравоохранения и социальных служб, Департамент юстиции в этом вопросе. Перечисленные ведомства должны будут оценить правовые инструменты, чтобы оградить женщин и поставщиков медицинских услуг от воздействия "причудливой схемы Техаса по передаче правоприменительной практики частным лицам".

"Совершенно незнакомые люди теперь получат возможность принимать самые частные и личные решения в отношении здоровья, с которыми сталкиваются женщины", - сказал Байден.

Он назвал этот закон слишком строгим по отношению к женщинам.

"Этот закон настолько строг, что не допускает даже исключений в случае изнасилования или инцеста. И это не только дает совершенно незнакомым людям возможность участвовать в самых конфиденциальных решениях, принимаемых женщиной, но и побуждает их делать это с перспективой на 10 000 долларов, если они выиграют свое дело", - говорится в заявлении президента США.

Как известно, в США Верховный суд решил оставить в силе закон Техаса об абортах. Он предполагает запрет на проведение абортов после 6 недели беременности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Техас Джозеф Байден
NEWS
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин