Байден пообещал ответ на запрет абортов в Тахасе: Это посягательство на права женщин
Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда на аборты в Техасе, назвав его "посягательством на конституционные права женщин". Он пообещал дать "общегосударственный ответ", который защитит права женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам Байдена, он дал указание Управлению юрисконсульта Белого дома и его Совету по гендерной политике привлечь Департамент здравоохранения и социальных служб, Департамент юстиции в этом вопросе. Перечисленные ведомства должны будут оценить правовые инструменты, чтобы оградить женщин и поставщиков медицинских услуг от воздействия "причудливой схемы Техаса по передаче правоприменительной практики частным лицам".
"Совершенно незнакомые люди теперь получат возможность принимать самые частные и личные решения в отношении здоровья, с которыми сталкиваются женщины", - сказал Байден.
Он назвал этот закон слишком строгим по отношению к женщинам.
"Этот закон настолько строг, что не допускает даже исключений в случае изнасилования или инцеста. И это не только дает совершенно незнакомым людям возможность участвовать в самых конфиденциальных решениях, принимаемых женщиной, но и побуждает их делать это с перспективой на 10 000 долларов, если они выиграют свое дело", - говорится в заявлении президента США.
Как известно, в США Верховный суд решил оставить в силе закон Техаса об абортах. Он предполагает запрет на проведение абортов после 6 недели беременности.