Байден пообещал ответ на запрет абортов в Тахасе: Это посягательство на права женщин

Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда на аборты в Техасе, назвав его "посягательством на конституционные права женщин". Он пообещал дать "общегосударственный ответ", который защитит права женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам Байдена, он дал указание Управлению юрисконсульта Белого дома и его Совету по гендерной политике привлечь Департамент здравоохранения и социальных служб, Департамент юстиции в этом вопросе. Перечисленные ведомства должны будут оценить правовые инструменты, чтобы оградить женщин и поставщиков медицинских услуг от воздействия "причудливой схемы Техаса по передаче правоприменительной практики частным лицам".

"Совершенно незнакомые люди теперь получат возможность принимать самые частные и личные решения в отношении здоровья, с которыми сталкиваются женщины", - сказал Байден.

Он назвал этот закон слишком строгим по отношению к женщинам.