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Сан-Франциско возглавил рейтинг городов мира с самой высокой зарплатой

Новости » Общество    20.05.2019 - 22:18
Сан-Франциско возглавил рейтинг городов мира с самой высокой зарплатой
Фото: Сан-Франциско (Depositphotos)

Средняя зарплата в Сан-Франциско составляет 6,52 тыс. долларов

Сан-Франциско, город западного побережья США возглавил рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами, выбив из лидерства Цюрих. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет агенство Bloomberg, ссылаясь на данные Deutsche Bank.

Также берутся во внимание данные "Mapping the Worlds 2019". Аналитики немецкого банка отмечают, что причина успеха Сан-Франциско - быстрый рост технологического сектора США. Средняя зарплата здесь составляет 6,52 тыс. долларов.

Большая часть изменений связана с ростом доллара за последние пол десятилетия, что помогло взвинчивать позиции городов США по сравнению с мировыми аналогами. Доллар США вырос на 20% по отношению к евро и на 23% по отношению к фунту стерлингов.

Швейцарский Цюрих все еще возглавляет рейтинг по качеству жизни и по стоимости товаров и услуг. Но по уровню зарплат, которые ниже за оплату труда в американском городе на почти 400 долларов, Цюрих занимает вторую позицию.

На третьем месте - Нью-Йорк (4,6 тысячи долларов в месяц), на четвертом месте Бостон (4,28 тысячи долларов в месяц), на пятом - Чикаго (4,06 тысячи долларов в месяц).

Также в топ-10 рейтинга вошли Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

Сан-Франциско возглавил рейтинг городов мира с самой высокой зарплатой

Напомним, ранее Министерство финансов назвало факторы влияния на динамику зарплат в Украине. В частности,  факторами роста заработной платы были повышение минимальной заработной платы (на 12,1% г/г), улучшение финансового состояния компаний, увеличение конкуренции за трудовые ресурсы из-за трудовой миграции в страны ЕС.

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