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Сан-Франциско очолив рейтинг міст світу з найвищою зарплатою

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 22:18
Сан-Франциско очолив рейтинг міст світу з найвищою зарплатою
Фото: Сан-Франциско (Depositphotos)

Середня зарплата в Сан-Франциско становить 6,52 тис. доларів

Сан-Франциско, місто західного узбережжя США, очолило рейтинг міст світу з найвищими зарплатами, вибивши з лідерства Цюріх. Як інформує РБК-Україна, про це пише агенство Bloomberg, посилаючись на дані Deutsche Bank.

Також беруться до уваги дані "Mapping the Worlds 2019". Аналітики німецького банку відзначають, що причина успіху Сан-Франциско - швидке зростання технологічного сектору США. Середня зарплатня тут становить 6,52 тис. доларів.

Велика частина змін пов'язана із зростанням долара за останні пів десятиліття, що допомогло підвищити позиції міст США, у порівнянні зі світовими аналогами. Долар США виріс на 20% по відношенню до євро і на 23% по відношенню до фунту стерлінгів.

Швейцарський Цюріх все ще очолює рейтинг за якістю життя і за вартістю товарів і послуг. Але за рівнем зарплат, які є нижчими за оплату праці в американському місті на майже 400 доларів, Цюріх займає другу позицію.

На третьому місці - Нью-Йорк (4,6 тисячі доларів в місяць), на четвертому місці Бостон (4,28 тисячі доларів в місяць), на п'ятому - Чикаго (4,06 тисячі доларів в місяць).

Також у топ-10 рейтингу увійшли Сіднея, Осло, Копенгаген, Мельбурн і Лондон.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів назвало фактори впливу на динаміку зарплат в Україні. Зокрема, факторами росту заробітної плати були підвищення мінімальної заробітної плати (на 12,1% р/р), поліпшення фінансового стану компаній, збільшення конкуренції за трудові ресурси через трудову міграцію в країни ЄС.

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