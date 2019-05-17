Минфин назвал факторы влияния на динамику зарплат

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Конкуренция за трудовые ресурсы заставляю работодателей повышать зарплаты

Темпы прироста реальной заработной платы в марте 2019 года составляли 12,5% г/г. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический обзор и прогноз Минфина (апрель 2019 года).

Как отмечается в сообщении, факторами роста заработной платы были повышение минимальной заработной платы (на 12,1% г/г), улучшение финансового состояния компаний, увеличение конкуренции за трудовые ресурсы из-за трудовой миграции в страны ЕС.

По итогам марта 5 отраслей с наибольшим размером зарплаты остался без изменений. Лидером по размеру заработной платы остается финансовая и страховая деятельность (20,5 тыс. грн за месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат ТОП 5 отраслей продемонстрировала сфера профессиональной, научной и технической деятельности - на 42,4%.

Лидером по размеру заработной платы остается г. Киев (16,2 тыс. грн за месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат ТОП 5 регионов Донецкая область на 27,3%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.

В то же время в НБУ прогнозируют, что темпы роста номинальных заработных плат в Украине в ближайшие три года упадут ниже 10%.