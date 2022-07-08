ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найтитулованіший клуб НХЛ обрав першим на драфті MVP Олімпіади-2022

Новость на русском →
Монреаль, П'ятниця 08 липня 2022 09:25
Найтитулованіший клуб НХЛ обрав першим на драфті MVP Олімпіади-2022 Фото: Юрай Слафковскі приміряв джерсі "Монреаля" (twitter.com/CanadiensMTL)
Автор: Антон Федорців

60-та церемонія драфту Національної хокейної ліги відбулася в Монреалі. Аутсайдер сезону 2021/22 – "Монреаль Канадієнс" – забрав до себе форварда збірної Словаччини Юрая Слафковскі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

18-річний словак обраний під першим номером драфту. Лівий нападник фінського ТПС був серед фаворитів у середовищі експертів і букмекерів.

Минулий сезон став для Слафковскі першим на професіональному рівні. У регулярному сезоні фінської Лійги він провів 31 матч, у яких закинув 5 шайб і оформив 5 асистів. Ще 7 очок словацький хокеїст набрав у плей-офф (2 голи, 5 передач).

Разом із ровесником Нємєцом він потрапив до складу збірної Словаччини на Олімпійські ігри в Пекіні. Там Слафковскі став найкращим бомбардиром турніру (7 пунктів), був визнаний найціннішим гравцем Олімпіади та допоміг "Лицарям Татри" вибороти бронзові медалі.

Натомість Нємєца, який на батьківщині виступав за "Нітру", під другим номером драфту забрав "Нью-Джерсі". Ситуація з вибором двох представників Словаччини під двома стартовими номерами драфту стала першої в історії НХЛ.

Третьою обирала "Арізона", вибір якої припав на американського центрфорварда Логана Кулі з Університету Міннесоти. "Сіетл" узяв канадського нападника Шейна Райта з Хокейної ліги Онтаріо. Зате "Філадельфія" забрала вінгера Каттера Готьє з Національної програми розвитку хокею США.

До слова, новий сезон НХЛ розпочнеться у жовтні з матчів у столиці Чехії.

Нагадаємо, що Кубок Стенлі 2021/22 дістався "Колорадо" після шестиматчевого фіналу з "Тампою-Бей Лайтнінг".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей НХЛ Олимпиада 2022
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал