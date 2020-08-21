Самый поздний старт: Сегодня начинается новый сезон УПЛ

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Чемпионат возвращается после непривычно короткой паузы

После необычно короткого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, начинается новый сезон чемпионата Украины по футболу. Премьер-лига в 2020 году стартует 21 августа матчами "Олимпик" - "Динамо" и "Шахтер" - "Колос".

Это будет самый поздний старт в истории. Ранее рекорд принадлежал сезону 1992/93, первый матч которого состоялся 15 августа. После этого еще раз чемпионат начинался в последний месяц лета, все последующие стартовали в июле.

Кто сыграет в УПЛ сезона 2020/21

В новом сезоне высший дивизион расширен до 14 команд: "Александрия", "Ворскла", "Десна", "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Ингулец", "Колос", "Львов", "Мариуполь", "Минай", "Олимпик", "Рух" и "Шахтер".

В предыдущем чемпионате принимали участие 12 клубов, а через год их будет уже 16.

По сравнению с предыдущим сезоном УПЛ покинули львовские "Карпаты", которые не смогли доиграть чемпионат, и теперь клуб планирует выступать во Второй лиге. В высший дивизион, согласно переходному регламенту, поднялись три лучшие команды Первой лиги. УПЛ пополнили абсолютные дебютанты: "Минай", "Рух" и "Ингулец".

Чемпионат Украины должен завершиться 15 мая 2021 года. На 12 мая запланирован финал Кубка Украины.

Формат соревнований

В нынешнем сезоне уже не будет разделения на верхнюю и нижнюю шестерки. Команды сыграют друг с другом в два круга (дома и на выезде). По итогам 26 туров регулярного чемпионата определятся итоговые места команд.

В связи с расширением УПЛ команда, которая заняла в турнирной таблице последнее место, напрямую вылетает в Первую лигу, а оттуда повысятся команды, занявшие 1, 2 и 3 места.

Где смотреть

В УПЛ все еще нет единого телепула. Информация о трансляции домашних матчей "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Руха" будет оглашения клубами позже. Остальные восемь коллективов вошли в пул телеканалов "Футбол 1/2/3".

Все еще без зрителей

Первые туры, а также матч за Суперкубок Украины, пройдут при пустых трибунах. Поскольку в стране возросло число заражений коронавирусом, Минздрав пересмотрел свое разрешение заполнять трибуны на 25%.