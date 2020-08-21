Найпізніший старт: Сьогодні починається новий сезон УПЛ

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Чемпіонат повертається після незвично короткої паузи

Після незвично короткої перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу, розпочинається новий сезон чемпіонату України з футболу. Прем'єр-ліга у 2020 році стартує 21 серпня матчами "Олімпік" - "Динамо" і "Шахтар" - "Колос".

Це найпізніший старт в історії. Раніше рекорд належав сезону 1992/93, перший матч якого відбувся 15 серпня. Після цього ще раз чемпіонат починався останнього місяця літа, усі наступні стартували в липні.

Хто зіграє в УПЛ сезону 2020/21

У новому сезоні вищий дивізіон розширений до 14 команд: "Ворскла", "Десна", "Динамо" Київ, "Дніпро-1", "Зоря", "Інгулець", "Колос", "Львів", "Маріуполь", "Минай", "Олександрія", "Олімпік", "Рух", "Шахтар".

У попередньому чемпіонаті брали участь 12 клубів, а за рік їх буде вже 16.

У порівняні з попереднім сезоном УПЛ покинули львівські "Карпати", які не змогли дограти чемпіонат, і тепер клуб планує виступати у Другій лізі. Натомість до вищого дивізіону, згідно з перехідним регламентом, піднялися три найкращі команди Першої ліги. УПЛ поповнили абсолютні дебютанти: "Минай", "Рух" і "Інгулець".

Чемпіонат України повинен завершитися 15 травня 2021 року. На 12 травня запланований фінал Кубка України.

Формат змагань

У нинішньому сезоні вже не буде поділу на верхню і нижню шістки. Команди зіграють один з одним у два кола (вдома і на виїзді). За підсумками 26 турів регулярного чемпіонату визначаться підсумкові місця команд.

У зв'язку з розширенням УПЛ команда, яка посіла в турнірній таблиці останнє місце, напряму вилітає в Першу лігу, а звідти підвищаться команди, які посіли 1, 2 та 3 місця.

Де дивитись

В УПЛ все ще немає єдиного телепулу. Інформація про трансляцію домашніх матчів "Динамо", "Зорі", "Дніпра-1" і "Руху" буде оголошення клубами пізніше. Решта вісім колективів увійшли в пул телеканалів "Футбол 1/2/3".

Все ще без глядачів

Перші тури, а також матч за Суперкубок України, пройдуть за порожніх трибун. Оскільки в країні зросла кількість заражень коронавірусом, МОЗ переглянуло своє рішення щодо заповнення трибун на 25%.