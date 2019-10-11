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Porsche и Boeing объявили о планах создать летающий электромобиль

Новости » Общество    11.10.2019 - 16:10
Porsche и Boeing объявили о планах создать летающий электромобиль
Фото: концепт летающего электромобиля (cnn.com)

Компании хотят занять перспективный в будущем сегмент рынка

Американский авиационный гигант Boeing и немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявили о планах создать летающий электромобиль с вертикальным взлетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Объявление не содержало каких-либо подробностей о сумме проекта, ресурсах для его создания, дате презентации или ценовом диапазоне электромобилей, которые две компании планируют производить.

Как пояснил член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, речь идет об объединении усилий двух компаний, чтобы побороться за сегмент рынка, который в будущем имеет большой потенциал.

Материнской компанией Porsche является Volkswagen - это крупнейший автопроизводитель в мире. Ранее компания объявила о значительном прорыве в развитии электромобилей, поставив перед собой цель создать 22 миллиона электромобилей под своими брендами в течение следующих 10 лет.

Также РБК-Украина сообщало, что Porsche планирует отказаться от выпуска автомобилей на дизельных двигателях. Компания планирует сконцентрироваться на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах.

Напомним, американское космическое агентство NASA и компания Uber заключили контракт на совместную работу над центром управления летающим такси Uber Elevate. Испытания планируют начать в следующем году, а запуск летающего такси планируется на 2027 год.

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