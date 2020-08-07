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Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо долара до основних валют

П'ятниця 07 серпня 2020 14:06
Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо долара до основних валют
Фото: долар і євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Аналітики банку не чекають подальшого падіння курсу долара

Долар знаходиться на самому високому рівні перепроданості більш ніж за 40 років, заявив у п'ятницю Morgan Stanley. Інвестиційний банк припинив продаж і зайняв "тактично нейтральну" позицію по відношенню до американської валюти.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на записку банку для клієнтів.

Банк припинив продаж в індексі долара, що відстежує його динаміку проти кошика з шести валют, і відмовився від купівлі євро і австралійського долара проти "долара".

Він також повідомив про початок формування ризиків для ралі в акціях після поліпшення корпоративних прибутків та потоків інвестицій за останні півмісяця.

Індекс настроїв, відомий як Combined Market Timing Indicator, тепер дає сигнал "продавати" вперше з січня 2018 року, пише Morgan Stanley.

Нагадаємо, долар зафіксував найбільше місячне падіння за десятиліття проти кошика шести валют в липні 2020 року.

Курс євро 6 серпня зміцнився до 1,1839 за долар. Це призвело до того, що індекс долара впав до дворічного мінімуму 92,53 за долар.

Зниження долара США підтримало зростання цін на нафту. Оскільки ф'ючерси на нафту встановлюються в доларах, ціни на нафту мають тенденцію до зростання, щоб компенсувати більш слабку валюту.

Зазначимо, ціна на золото 5 серпня оновила історичний максимум, досягнувши 2038,63 доларів унцію.

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