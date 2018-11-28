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Самым эффективным законотворцем за 4 года работы Рады стал президент, - "Опора"

Новости » Политика    28.11.2018 - 10:26
Самым эффективным законотворцем за 4 года работы Рады стал президент, - "Опора"
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

81% инициированных президентом законопроектов стали законами

Гражданская сеть "Опора", проанализировав 4 года работы Верховной рады 8-го созыва, признала самым эффективным законотворцем президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Опоры".

Как отмечается, 81% инициированных президентом законопроектов наконец стали законами.

В частности, почти треть (28%) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, были положительно проголосованы. Зато среди зарегистрированных депутатами законопроектов лишь 12% вступили в силу.

"В целом парламент поддержал 447 законопроектов, инициированных депутатами, 280 - КМУ и 135 - президентом", - говорится в исследовании.

Верховная рада также активно рассматривала именно законодательные инициативы президента.

Лишь 10% законопроектов, которые были инициированы украинским гарантом, до сих пор не рассмотрены.

Напомним, в КИУ сообщали, что на средств на рекламу шесть парламентских партий увеличили более чем вдвое - до 201 млн гривен - расходы в третьем квартале по сравнению с первым кварталом, а больше всего тратит средств на рекламу "ВО "Батькивщина".

В августе в КИУ сообщали, что Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ), "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства.

 

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