ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Названі парламентські партії, які найбільше витрачають на рекламу

Новини » Політика    15.11.2018 - 13:50
Названі парламентські партії, які найбільше витрачають на рекламу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Віталій Носач)

На рекламу найбільше витратили коштів "Батьківщина" та "Самопоміч"

Шість парламентських партій збільшили більш ніж вдвічі - до 201 млн гривень - витрати у третьому кварталі порівняно з першим кварталом, а найбільше витрачає коштів на рекламу "ВО "Батьківщина". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Комітету виборців України.

Так, у першому кварталі всі шість партій сукупно витратили 85 млн гривень, у другому - 150 млн, а в третьому - 201 млн. Дані взяті зі звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2018 року.

Названі парламентські партії, які найбільше витрачають на рекламу

Зокрема, у 3-му кварталі БПП "Солідарність" та "Опозиційний блок" передали більшість коштів місцевим осередкам, "Батьківщина" та Радикальна партія Олега Ляшка - оплатили рекламу, "Самопоміч" - витратила гроші на оплату послуг та матеріальні витрати, а "Народний Фронт" направив усі кошти на зарплату, оренду та податки.

"Найбільше в ІІІ кварталі витратила партія ВО "Батьківщина" - 80 млн. Із них 73 млн пішло на рекламну діяльність", - зазначили у комітеті.

На другому місці - партія "Самопоміч", яка витратила 38 млн, із яких 13 млн - на оплату послуг та матеріальні витрати та 10 млн - на пропагандистську діяльність (із них 2 млн - реклама на телебаченні).

При цьому БПП витратив 33 млн, із яких 20 млн - на місцеві осередки.

"Попри візуальну активність, у звіті не відображено коштів на розміщення зовнішньої реклами", - підкреслили у КВУ.

Крім того, "Народний Фронт" витратив 22 млн: усі гроші пішли на зарплату - 8 млн, оренду - 7 млн та податки - 5 млн. РПЛ же витратила 12 млн, із яких більшість коштів, 4,8 млн, склали витрати на пропагандистську діяльність.

При цьому найменше витратив "Опозиційний блок" - 12 млн, із яких 9 млн перерахували місцевим осередкам. Як і БПП, партія офіційно не витрачала гроші на рекламу, хоч її лідери активно розміщували зовнішню рекламу в південних та східних областях.

Слід підкреслити, що 99% витрат БПП, "Опоблоку", РПЛ та НФ було здійснено за гроші, отримані з держбюджету. Це ж стосується 92% витрат "Самопомочі" і лише 6% витрат "Батьківщини".

Нагадаємо, в серпні в КВУ повідомляли, що Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти.

РБК-Україна також повідомляло, що Центральна виборча комісія нагадала кандидатам у президенти, що дострокова агітація - незаконна. У ЦВК наголосили, що задовго до початку президентської виборчої кампанії, практично у всіх регіонах України можна спостерігати активізацію агітаційної діяльності ймовірних потенційних кандидатів.

У ЦВК нагадали про незаконність дочасної агітації У ЦВК закликали внести зміни до закону про вибори президента
Новини України партияВерховна Радапрезидентські вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся