Названі парламентські партії, які найбільше витрачають на рекламу

Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Віталій Носач)

На рекламу найбільше витратили коштів "Батьківщина" та "Самопоміч"

Шість парламентських партій збільшили більш ніж вдвічі - до 201 млн гривень - витрати у третьому кварталі порівняно з першим кварталом, а найбільше витрачає коштів на рекламу "ВО "Батьківщина". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Комітету виборців України.

Так, у першому кварталі всі шість партій сукупно витратили 85 млн гривень, у другому - 150 млн, а в третьому - 201 млн. Дані взяті зі звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2018 року.

Зокрема, у 3-му кварталі БПП "Солідарність" та "Опозиційний блок" передали більшість коштів місцевим осередкам, "Батьківщина" та Радикальна партія Олега Ляшка - оплатили рекламу, "Самопоміч" - витратила гроші на оплату послуг та матеріальні витрати, а "Народний Фронт" направив усі кошти на зарплату, оренду та податки.

"Найбільше в ІІІ кварталі витратила партія ВО "Батьківщина" - 80 млн. Із них 73 млн пішло на рекламну діяльність", - зазначили у комітеті.

На другому місці - партія "Самопоміч", яка витратила 38 млн, із яких 13 млн - на оплату послуг та матеріальні витрати та 10 млн - на пропагандистську діяльність (із них 2 млн - реклама на телебаченні).

При цьому БПП витратив 33 млн, із яких 20 млн - на місцеві осередки.

"Попри візуальну активність, у звіті не відображено коштів на розміщення зовнішньої реклами", - підкреслили у КВУ.

Крім того, "Народний Фронт" витратив 22 млн: усі гроші пішли на зарплату - 8 млн, оренду - 7 млн та податки - 5 млн. РПЛ же витратила 12 млн, із яких більшість коштів, 4,8 млн, склали витрати на пропагандистську діяльність.

При цьому найменше витратив "Опозиційний блок" - 12 млн, із яких 9 млн перерахували місцевим осередкам. Як і БПП, партія офіційно не витрачала гроші на рекламу, хоч її лідери активно розміщували зовнішню рекламу в південних та східних областях.

Слід підкреслити, що 99% витрат БПП, "Опоблоку", РПЛ та НФ було здійснено за гроші, отримані з держбюджету. Це ж стосується 92% витрат "Самопомочі" і лише 6% витрат "Батьківщини".

Нагадаємо, в серпні в КВУ повідомляли, що Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти.

РБК-Україна також повідомляло, що Центральна виборча комісія нагадала кандидатам у президенти, що дострокова агітація - незаконна. У ЦВК наголосили, що задовго до початку президентської виборчої кампанії, практично у всіх регіонах України можна спостерігати активізацію агітаційної діяльності ймовірних потенційних кандидатів.