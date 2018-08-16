В КИУ назвали три партии, которые покупают рекламу на телевидении за госсредства

РПЛ, "Оппоблок" и "Батькивщина" активно покупают рекламу на телевидении за госсредства

Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ), "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства. Об этом свидетельствуют данные из отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за II квартал, передает "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Сообщается, что в течение апреля-июня РПЛ потратила 13,4 млн гривен. Из них половина суммы, 6,5 млн гривен, была направлена на оплату рекламных материалов. В частности, за 4,7 млн гривен партия оплатила рекламу на телевидении: средства перечислены ООО "Новости 24" (более 1,3 млн гривен), ООО "Информационное агентство "112 Украина"" (1,7 млн гривен), ООО "Телеканал "Прямой"" (1,2 млн гривен).

В свою очередь "Оппозиционный блок" потратил 15,7 млн гривен, из которых 4,2 млн гривен - на рекламу. Из них 3,2 млн направлено на рекламу по телевидению: более 2,5 млн гривен политсила перечислила ООО "Интер реклама центр" за размещение материалов в телеэфире. Платежи были осуществлены в апреле и мае.

ВО "Батькивщина" потратила 31,9 млн гривен, из которых 24,8 млн - на рекламу. Часть рекламы по телевидению партия оплатила за счет средств государственного финансирования. Так, в качестве оплаты за выступление 1 млн гривен государственных средств были перечислены ЗАО "Телеканал" Интер", 1,2 млн - ООО" Старлайт бренд контент ", 1,4 млн - ООО" Глобал медиа групп".

Также оплачивала рекламу на телевидении за счет налогоплательщиков "Самопомич". Партия потратила на это 600 тыс. гривен.

Фото (cvu.org.ua)

Напомним, ранее в КИУ рассказали, что самые низкие показатели посещений восьмой сессии парламента у депутатов Верховной рады от депутатских групп "Воля народа", "Видродження" и фракции "Оппозиционный блок".