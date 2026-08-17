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Samsung змінює камери Galaxy не лише заради дизайну: які переваги

12:13 17.08.2026 Пн
2 хв
Техногігант "запозичує" досвід конкурентів?
aimg Ольга Завада
(фото: Pexels)

Samsung запатентувала смартфон із незвичним розташуванням камер. Замість вертикального блоку, який компанія використовувала у флагманах, об'єктиви можуть перейти у горизонтальну конфігурацію.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Global Design Database.

Що відомо?

Згідно з опублікованими у базі WIPO схемами, пристрій зберігає класичні риси фірмових смартфонів компанії із закругленими кутами та плоскими бічними гранями.

  • Замість вертикального ряду окремих сенсорів у лівій частині корпусу на задній панелі розміщено плоский горизонтальний модуль.
  • Усередині нового блоку горизонтально розташовані три окремі камери.

Таке конструктивне рішення, на думку технооглядачів, візуально нагадує дизайн модулів у смартфонах Google Pixel 11 Pro або Apple iPhone Air.

Цікаво, що Samsung уже використовувала подібне концептуальне оформлення у своїх попередніх моделях, зокрема у смартфоні Galaxy S10.

Samsung Galaxy S27 змінить свій вигляд (скриншот: WIPO)

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Переваги нового горизонтального блоку камер

Перехід на горизонтальне розміщення елементів фотомодуля може вирішити кілька конструктивних і функціональних завдань.

Яких саме?

Стійкість на поверхні: горизонтальне розташування блоку дозволить пристрою лежати рівно на столі та усуне хитання корпусу під час друку або введення тексту.

Інтеграція бездротової зарядки та аксесуарів: новий модуль звільняє додатковий простір у центральній частині задньої панелі для розміщення сумісних елементів стандарту Qi2.

Потенційно це дасть змогу використовувати магнітні аксесуари без спеціальних чохлів, аналогічно до рішень у Pixel 11 та Pixel 11 Pro.

Samsung оновлює концепцію камер (скриншот: WIPO)

Оновлення апаратної частини: зміна зовнішнього вигляду може збігтися з оновленням самих сенсорів, оскільки у 2027 році очікується випуск нового основного модуля камери.

Наразі фінального рішення щодо остаточного дизайну серії Galaxy S27 виробником ще не прийнято, а витоки з ланцюжків постачання вказують на продовження тестування різних варіантів корпусу.

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