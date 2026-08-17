Samsung меняет камеры Galaxy не только ради дизайна: какие преимущества

Что известно?

Согласно опубликованным в базе WIPO схемам, устройство сохраняет классические черты фирмовых смартфонов с закругленными углами и плоскими боковыми гранями.

Вместо вертикального ряда отдельных сенсоров в левой части корпуса на задней панели расположен плоский горизонтальный модуль .

. Внутри нового блока горизонтально расположены три отдельные камеры .

Такое конструктивное решение, по мнению технообозревателей, визуально напоминает дизайн модулей в смартфонах Google Pixel 11 Pro или Apple iPhone Air.

Интересно, что Samsung уже использовала подобное концептуальное оформление в своих предыдущих моделях, в частности, в смартфоне Galaxy S10.

Samsung Galaxy S27 изменит свой вид (скриншот: WIPO)

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Преимущества нового горизонтального блока камер

Переход на горизонтальное расположение частей фотомодуля может решить несколько конструктивных и многофункциональных задач.

Каких именно?

Устойчивость на поверхности: горизонтальное расположение блока позволит устройству лежать ровно на столе и устранит шатание корпуса во время печати или ввода текста.

Интеграция беспроводной зарядки и аксессуаров: новый модуль освобождает дополнительное пространство в центральной части задней панели для размещения совместимых элементов Qi2.

Потенциально это позволит использовать магнитные аксессуары без специальных чехлов, аналогично решениям в Pixel 11 и Pixel 11 Pro.

Samsung обновляет концепцию камер (скриншот: WIPO)

Обновление аппаратной части: изменение внешнего вида может совпадать с обновлением самих сенсоров, поскольку в 2027 году ожидается выпуск нового основного модуля камеры.

Пока решения окончательного дизайна серии Galaxy S27 производителем еще не принято, а истоки из цепочек поставки указывают на продолжение тестирования различных вариантов корпуса.