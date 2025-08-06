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Samsung відключає оновлення для популярних моделей: які смартфони під загрозою

Ці смартфони Samsung більше не отримають оновлень (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Samsung оновила свою офіційну сторінку підтримки і виключила зі списку оновлень чотири моделі смартфонів, випущені у 2021 році. Згідно з планом оновлень на 2025 рік, ці пристрої більше не отримуватимуть ні системні апдейти, ні оновлення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Sammy Fans.

Які моделі залишилися без підтримки

Йдеться про такі смартфони середнього сегмента:

  • Galaxy A22
  • Galaxy F22
  • Galaxy M32
  • Galaxy M42 5G

Усі ці моделі отримали стандартну для Samsung політику підтримки - два великих оновлення Android і чотири роки патчів безпеки. Тепер термін підтримки офіційно завершено.

Що це означає для користувачів

Якщо ви користуєтеся одним із зазначених пристроїв, телефон продовжить працювати, однак із серпня 2025 року він більше не отримуватиме оновлення системи безпеки. Це робить його потенційно вразливим для кіберзагроз.

Samsung рекомендує власникам таких пристроїв перейти на більш сучасні моделі. У нових смартфонах 2025 року компанія пропонує поліпшене "залізо", розширені ШІ-можливості та тривалу підтримку.

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