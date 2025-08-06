Samsung відключає оновлення для популярних моделей: які смартфони під загрозою

Які моделі залишилися без підтримки

Йдеться про такі смартфони середнього сегмента:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G

Усі ці моделі отримали стандартну для Samsung політику підтримки - два великих оновлення Android і чотири роки патчів безпеки. Тепер термін підтримки офіційно завершено.

Що це означає для користувачів

Якщо ви користуєтеся одним із зазначених пристроїв, телефон продовжить працювати, однак із серпня 2025 року він більше не отримуватиме оновлення системи безпеки. Це робить його потенційно вразливим для кіберзагроз.

Samsung рекомендує власникам таких пристроїв перейти на більш сучасні моделі. У нових смартфонах 2025 року компанія пропонує поліпшене "залізо", розширені ШІ-можливості та тривалу підтримку.