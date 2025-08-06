Samsung отключает обновления для популярных моделей: какие смартфоны под угрозой

Какие модели остались без поддержки

Речь идет о следующих смартфонах среднего сегмента:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G

Все эти модели получили стандартную для Samsung политику поддержки - два крупных обновления Android и четыре года патчей безопасности. Теперь срок поддержки официально завершен.

Что это значит для пользователей

Если вы пользуетесь одним из указанных устройств, телефон продолжит работать, однако с августа 2025 года он больше не будет получать обновления системы безопасности. Это делает его потенциально уязвимым для киберугроз.

Samsung рекомендует владельцам таких устройств перейти на более современные модели. В новых смартфонах 2025 года компания предлагает улучшенное "железо", расширенные ИИ-возможности и продолжительную поддержку.