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Новий рекорд. Samsung розкрила, скільки разів можна скласти Galaxy Fold 7: число шокує

Середа 23 липня 2025 14:05
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Новий рекорд. Samsung розкрила, скільки разів можна скласти Galaxy Fold 7: число шокує Galaxy Fold 7 стане найвитривалішим складаним смартфоном (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Samsung Display офіційно повідомила, скільки разів можна скласти і розкласти новий Galaxy Fold 7, перш ніж почнеться знос екрану. Як виявилося, пристрій не тільки входить до числа найтонших складаних смартфонів на ринку, а й став одним із найдовговічніших за ресурсом складання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Galaxy Fold 7 став найбільш "живучим" складаним смартфоном

Згідно із заявою Samsung Display, гнучка OLED-панель, яка використовується в Galaxy Fold 7, здатна витримати до 500 000 згинань - це в 2,5 раза більше, ніж у попередньої моделі Galaxy Fold 6, розрахованої на 200 000 згинань, що досі вважається галузевим стандартом.

Випробування проводила міжнародна компанія Bureau Veritas, що займається тестуванням і сертифікацією. Протягом 13 днів екран згинали та розгинали за постійної температури 25 градусів за Цельсієм, і навіть після півмільйона циклів панель залишалася повністю функціональною.

Понад 10 років служби при щоденному використанні

Теоретично, такий ресурс означає, що Galaxy Fold 7 зможе працювати понад 10 років, якщо користувач складатиме його по 100 разів на день, або близько 6 років за інтенсивної експлуатації - до 200+ складань на добу.

Що змінилося в конструкції дисплея

Інженери Samsung Display розробили нову панель, надихнувшись принципами бронескла, яке поглинає енергію удару за рахунок багатошарової структури. В OLED-екрані Galaxy Fold 7 використана ударостійка багатошарова конструкція, що включає:

  • Збільшений на 50% шар Ultra Thin Glass (UTG) для кращого поглинання тиску
  • Новий високоеластичний клей, що забезпечує в 4 рази краще відновлення після згинання
  • Плоску розподільну структуру, що рівномірно розсіює ударне навантаження
  • Титанову пластину високої міцності, що зміцнює дисплей ззаду.

Ці зміни не тільки підвищують міцність екрана, а й дають змогу пристрою бути більш тонким і легким, ніж його попередники.

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