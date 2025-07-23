Новий рекорд. Samsung розкрила, скільки разів можна скласти Galaxy Fold 7: число шокує
Компанія Samsung Display офіційно повідомила, скільки разів можна скласти і розкласти новий Galaxy Fold 7, перш ніж почнеться знос екрану. Як виявилося, пристрій не тільки входить до числа найтонших складаних смартфонів на ринку, а й став одним із найдовговічніших за ресурсом складання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Galaxy Fold 7 став найбільш "живучим" складаним смартфоном
Згідно із заявою Samsung Display, гнучка OLED-панель, яка використовується в Galaxy Fold 7, здатна витримати до 500 000 згинань - це в 2,5 раза більше, ніж у попередньої моделі Galaxy Fold 6, розрахованої на 200 000 згинань, що досі вважається галузевим стандартом.
Випробування проводила міжнародна компанія Bureau Veritas, що займається тестуванням і сертифікацією. Протягом 13 днів екран згинали та розгинали за постійної температури 25 градусів за Цельсієм, і навіть після півмільйона циклів панель залишалася повністю функціональною.
Понад 10 років служби при щоденному використанні
Теоретично, такий ресурс означає, що Galaxy Fold 7 зможе працювати понад 10 років, якщо користувач складатиме його по 100 разів на день, або близько 6 років за інтенсивної експлуатації - до 200+ складань на добу.
Що змінилося в конструкції дисплея
Інженери Samsung Display розробили нову панель, надихнувшись принципами бронескла, яке поглинає енергію удару за рахунок багатошарової структури. В OLED-екрані Galaxy Fold 7 використана ударостійка багатошарова конструкція, що включає:
- Збільшений на 50% шар Ultra Thin Glass (UTG) для кращого поглинання тиску
- Новий високоеластичний клей, що забезпечує в 4 рази краще відновлення після згинання
- Плоску розподільну структуру, що рівномірно розсіює ударне навантаження
- Титанову пластину високої міцності, що зміцнює дисплей ззаду.
Ці зміни не тільки підвищують міцність екрана, а й дають змогу пристрою бути більш тонким і легким, ніж його попередники.
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