Курс долара Економіка Авто Tech

Samsung тестує батарею на 20 000 мАг для смартфонів, але є нюанс

Samsung тестує рекордний акумулятор для телефонів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

В останні місяці флагманські Android-смартфони почали отримувати акумулятори з ємністю понад 7 000 мА/год, а HONOR представила пристрої з батареями на 10 000 мА/год. Тепер інсайдер повідомив, що Samsung тестує акумулятор із кремній-вуглецевого сплаву ємністю 20 000 мА/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Рекордна автономність, але є проблема

Як стверджує популярний інформатор @phonefuturist у Twitter, компанія Samsung SDI провела випробування двоелементного акумулятора: перший елемент має ємність 12 000 мА/год, другий - 8 000 мА/год. Загальна ємність батареї сягає 20 000 мА/год.

За даними витоку, батарея дала змогу досягти 27 годин активного екрана і близько 960 циклів зарядки за рік. Однак хороші новини на цьому закінчуються: під час тестів спостерігалося здуття акумулятора, що робить його непридатним для довгострокового використання. Іншими словами, очікувати появи Galaxy з батареєю на 20 000 мА/год найближчим часом не варто.

Інсайдер опублікував зображення цих батарей, однак джерело інформації не викликає повної впевненості. Інший інсайдер повідомив, що товщина батареї ємністю 8000 мА/год збільшилася з 4 мм до 7,2 мм через здуття. Можливо, Samsung SDI тестує цю технологію для використання в автомобілях, а не в смартфонах.

Залишаються питання щодо кількості кремнію в батареї. Чим більше кремнію, тим вища ємність акумулятора, але виробники намагаються не перевищувати певний відсоток, щоб зберегти надійність. Наприклад, OnePlus 15 з батареєю 7 300 мА/год містить не більше 15% кремнію.

Для порівняння, прототип realme з батареєю 15 000 мА/год зроблений повністю з кремнію. Тому акумулятор Samsung SDI на 20 000 мА/год може містити більше кремнію, ніж у звичайних смартфонів.

Нагадаємо, що Samsung представила сервіс Brain Health, який аналізує дані зі смартфона і переносних пристроїв, щоб попереджати про ранні ознаки деменції.

Читайте також, які 5 Android-смартфонів виявилися потужнішими за Galaxy S25 Ultra і чим вони перевершують головний флагман Samsung.

А ще ми писали про новий смартфон Moto Edge 70, який перевершив iPhone Air і Galaxy S25 Edge за тонкістю і часом роботи акумулятора.

