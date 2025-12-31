Samsung тестує батарею на 20 000 мАг для смартфонів, але є нюанс

Рекордна автономність, але є проблема

Як стверджує популярний інформатор @phonefuturist у Twitter, компанія Samsung SDI провела випробування двоелементного акумулятора: перший елемент має ємність 12 000 мА/год, другий - 8 000 мА/год. Загальна ємність батареї сягає 20 000 мА/год.

За даними витоку, батарея дала змогу досягти 27 годин активного екрана і близько 960 циклів зарядки за рік. Однак хороші новини на цьому закінчуються: під час тестів спостерігалося здуття акумулятора, що робить його непридатним для довгострокового використання. Іншими словами, очікувати появи Galaxy з батареєю на 20 000 мА/год найближчим часом не варто.

Інсайдер опублікував зображення цих батарей, однак джерело інформації не викликає повної впевненості. Інший інсайдер повідомив, що товщина батареї ємністю 8000 мА/год збільшилася з 4 мм до 7,2 мм через здуття. Можливо, Samsung SDI тестує цю технологію для використання в автомобілях, а не в смартфонах.

Battery Validation

Samsung SDI dual-cell Si/C battery (20,000mAh).

Осередок 1: 12,000mAh @ 6.3mm

Осередок 2: 8,000mAh @ 4mm

Результати: 27 год SOT, ~960 циклів за 1 рік.

Пост-тест: виявлено набрякання осередку → збій довговічності.

Залишаються питання щодо кількості кремнію в батареї. Чим більше кремнію, тим вища ємність акумулятора, але виробники намагаються не перевищувати певний відсоток, щоб зберегти надійність. Наприклад, OnePlus 15 з батареєю 7 300 мА/год містить не більше 15% кремнію.

Для порівняння, прототип realme з батареєю 15 000 мА/год зроблений повністю з кремнію. Тому акумулятор Samsung SDI на 20 000 мА/год може містити більше кремнію, ніж у звичайних смартфонів.