Samsung представила перший у світі смартфон, який складається втричі: що про нього відомо

Подвійний механізм складання і майже непомітні лінії згину

Хоча пристрій був представлений за прозорим склом, відвідувачі змогли роздивитися ключові елементи дизайну.

Смартфон отримав подвійний механізм всередину-складання, завдяки якому він може трансформуватися в планшет з діагоналлю близько 10 дюймів.

У розкладеному стані товщина пристрою становить близько 4,2 мм, а в складеному - від 1,2 до 1,5 см.

За словами очевидців, лінії згину майже непомітні, що вирішує давню проблему складаних екранів.

Кожна з трьох панелей дисплея, за даними джерел, містить окремий модуль батареї, що має помітно збільшити автономність пристрою.

Galaxy Trifold, що складається втричі, представлений на виставці K-Tech Showcase (фото: Dailian)

Конкуренція з Huawei і ставка на преміум-сегмент

Вихід Galaxy Trifold ставить Samsung у пряме суперництво з Huawei, яка першою представила потрійний складаний смартфон Mate XT у 2024 році. Однак китайська модель зіткнулася з проблемами міцності та пошкодженнями екрана на ранніх етапах.

Huawei Mate XT з потрійним складанням (фото: The Korea Economic Daily Global Edition)

Samsung, навпаки, провела останній рік, удосконалюючи свою технологію складнаих дисплеїв - починаючи з ультратонкої моделі Galaxy Fold7, випущеної в липні.

Смартфон Huawei Mate XT у розкритому стані (фото: The Korea Economic Daily Global Edition)

Аналітики прогнозують, що серійне виробництво Trifold може стартувати вже наступного місяця, що дасть змогу компанії зміцнити позиції в сегменті преміальних складаних пристроїв.

За словами експертів, показ новинки на полях саміту APEC став стратегічним кроком, що підкреслює технологічне лідерство Південної Кореї і намір Samsung задати новий напрямок у мобільних інноваціях.

Ціна і плани продажів

За даними галузевих джерел, перший потрійний складаний смартфон Samsung може коштувати приблизно 2 780 доларів, що майже вдвічі дорожче за модель Galaxy Fold7.

Висока ціна пояснюється складною конструкцією шарнірів і потрійною OLED-панеллю.

Очікується, що спочатку пристрій з'явиться в Південній Кореї та Китаї, а потім - на інших ринках.

Обсяг першого виробництва, за оцінками, становитиме від 50 000 до 100 000 одиниць, поки компанія оцінює попит.

"Samsung використовує цей запуск, щоб підтвердити своє лідерство в галузі передових дисплейних технологій і показати, що саме корейські інновації продовжують задавати тон у перегонах складаних пристроїв", - зазначив аналітик із Сеула.