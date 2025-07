Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштують

Galaxy Z Fold7

Найпомітніше оновлення за кілька років

Якщо попередні покоління, від Fold3 до Fold6, вирізнялися здебільшого незначними поліпшеннями "заліза" і характеристик, то Galaxy Z Fold7 дійсно змінює правила гри.

Зміни в дизайні

Товщина в складеному стані - всього 8,9 мм (проти 12,1 мм у Fold6)

У розкладеному вигляді - 4,2 мм

Вага - 217 грам, що робить новинку легшою за минулу модель на 22 г

Смартфон отримав захист від води та пилу за стандартом IP48.

Ці зміни усувають відразу кілька ключових претензій до попередніх поколінь пристрою.

Скріншот

Нові дисплеї та відмова від S Pen

Внутрішній екран тепер має діагональ 8 дюймів, а зовнішній - збільшився до 6,5 дюйма і став ширшим. Новий формат зовнішнього дисплея (2520×1080 пікселів) максимально наближений до класичних смартфонів за співвідношенням сторін.

Однак заради зменшення товщини Samsung відмовилася від підтримки S Pen на внутрішньому екрані. Також це дало змогу поліпшити міцність самого дисплея.

Оновлена камера та відмова від підекранної технології

Новинка отримала суттєво оновлений модуль камер:

Основна - 200 Мп

Ультраширока - 12 Мп

Телеоб'єктив - 10 Мп

Фронтальні камери на зовнішньому та внутрішньому дисплеях - по 10 Мп кожна.

Samsung відмовилася від технології підекранної камери, що використовувалася раніше у внутрішньому екрані, що поліпшило якість знімків (раніше вона була обмежена 4 Мп).

Скріншот

Потужна начинка і до 1 ТБ пам'яті

Усередині - чип Snapdragon 8 Elite, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті, а обсяг накопичувача - від 256 ГБ до 1 ТБ.

Ємність акумулятора залишилася колишньою - 4 400 мА/год, підтримується швидка зарядка на 25 Вт. Пристрій працює під управлінням Android 16 з оболонкою One UI 8, при цьому Samsung гарантує 7 років оновлень Android і патчів безпеки.

Скріншот

Кольори та ціна

Galaxy Z Fold7 буде доступний у чотирьох кольорах:

Jet Black (чорний)

Silver Shadow (сріблястий)

Blue Shadow (синій)

Mint - ексклюзив для Samsung.com.

Базова версія з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП оцінена в 1 999 доларів - на 100 доларів дорожче, ніж Fold6, і на 200 доларів дорожче, ніж моделі трьох попередніх поколінь. Однак Samsung пропонує знижки до 1 150 доларів при обміні старого пристрою на своєму офіційному сайті, а також - вигідні пропозиції від мобільних операторів.

Скріншот

Galaxy Z Flip7

Новий дизайн

Зовні Galaxy Z Flip7 зберіг впізнаваний фірмовий стиль з округлими кутами та плоскими гранями, однак став відчутно тоншим: 13,7 мм у складеному вигляді проти 14,9 мм у Flip6. Незважаючи на це, вага залишилася майже незмінною - Flip7 лише на 1 грам важчий за попередню модель.

Екран став більшим і яскравішим

Головне нововведення - зовнішній екран Flex Window, який виріс до 4,1 дюйма (проти 3,4" у Flip5/6), став яскравішим (до 2600 ніт) і отримав частоту оновлення 120 Гц. Внутрішній дисплей також збільшився - з 6,7 до 6,9 дюйма.

Samsung впровадила підтримку Now Bar, Now Brief і Gemini Live, що розширює функціональність зовнішнього екрана. Однак інтерфейс оболонки One UI 8 на зовнішньому дисплеї поки все ще поступається рішенням конкурентів, наприклад, Motorola Razr, де використання сторонніх додатків реалізовано простіше.

Новий чип від Samsung

Замість процесора Qualcomm, як у Galaxy Z Fold7, Flip7 працює на новому Exynos 2500, побудованому за 3-нм техпроцесом. Це перший чип такого класу у Samsung, і, за заявами компанії, він має забезпечити поліпшену енергоефективність. Однак тести продуктивності й автономності поки не проводилися, тож потенційним покупцям варто дочекатися оглядів.

Камери

Камери залишилися колишніми: основний сенсор на 50 Мп (f/1.8) і ультраширококутна на 12 Мп (f/2.2). Головні поліпшення - підтримка відео з 10-бітовим HDR і функція "Zoom Slider" для більш плавного масштабування під час зйомки.

Автономність і функції

Ємність акумулятора збільшено до 4 300 мА/год, що має забезпечити більш стабільну автономну роботу. Однак потужність дротового заряджання залишилася на рівні 25 Вт.

Найцікавіше - це поява підтримки DeX, яка перетворює складаний смартфон на майже повноцінний ПК при підключенні до сумісного монітора. Ця функція раніше була доступна тільки у більших пристроях лінійки.

Кольори і пам'ять

Galaxy Z Flip7 буде доступний у кольорах:

Jet Black

Blue Shadow

Coral Red

Mint - ексклюзив для Samsung.com.

Доступні варіанти з 256 ГБ і 512 ГБ пам'яті. Смартфон уже доступний для попереднього замовлення за ціною 1100 доларів на офіційному сайті Samsung. У продаж новинка надійде 25 липня.

Galaxy Z Flip7 FE

Незважаючи на приставку FE (Fan Edition), Galaxy Z Flip7 FE успадкував багато чого від моделі Flip7. Обидва смартфони побудовані на чипсеті Exynos 2400, однак у Flip7 FE встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті проти 12 ГБ у флагмана. Обсяг сховища - до 256 ГБ.

Внутрішній дисплей залишився колишнім - 6,7 дюйма, AMOLED 2X, але ось зовнішній екран помітно менший: він відповідає розміру панелі Flip6. Це означає, що від нового повноекранного Flex Window, яким оснащений Galaxy Z Flip7, у молодшій моделі відмовилися.

Автономність і зарядка

Батарея в Galaxy Z Flip7 FE трохи поступається за ємністю - 4 000 мА/год проти 4300 мА/год у Flip7. Проте, в повсякденній експлуатації це навряд чи буде критично. Смартфон підтримує швидку зарядку 25 Вт, а також бездротову зарядку Fast Wireless Charging 2.0.

Камери

На задній панелі пристрою розташовані два модулі:

Основний сенсор на 50 Мп

Ультраширококутна камера на 12 Мп

Телефотооб'єктив у версії FE відсутній, що очікувано для пристрою цієї цінової категорії.

Операційна система та інтерфейс

Galaxy Z Flip7 FE, як і старші моделі Z Fold7 і Z Flip7, стане одним із перших пристроїв Samsung на Android 16 з оболонкою One UI 8. Це перший випадок, коли компанія анонсує нове покоління ОС одночасно з презентацією складних смартфонів.

Кольори, ціна та передзамовлення

Galaxy Z Flip7 FE буде доступний у двох кольорах: чорний і білий. Базова версія оцінена у 899 доларів, що робить пристрій найдоступнішим у лінійці Galaxy Z. Усі новинки вже доступні для попереднього замовлення на сайті Samsung.