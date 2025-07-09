ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштують

Середа 09 липня 2025 18:00
UA EN RU
Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштують Samsung оновила лінійку розкладачок (фото: 9to5Google)
Автор: Павло Колеснік

Сьогодні компанія Samsung офіційно презентувала оновлену лінійку складних смартфонів - Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 і більш доступну версію Z Flip7 FE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал компанії Samsung.

Galaxy Z Fold7

Найпомітніше оновлення за кілька років

Якщо попередні покоління, від Fold3 до Fold6, вирізнялися здебільшого незначними поліпшеннями "заліза" і характеристик, то Galaxy Z Fold7 дійсно змінює правила гри.

Зміни в дизайні

  • Товщина в складеному стані - всього 8,9 мм (проти 12,1 мм у Fold6)
  • У розкладеному вигляді - 4,2 мм
  • Вага - 217 грам, що робить новинку легшою за минулу модель на 22 г
  • Смартфон отримав захист від води та пилу за стандартом IP48.

Ці зміни усувають відразу кілька ключових претензій до попередніх поколінь пристрою.

Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштуютьСкріншот

Нові дисплеї та відмова від S Pen

Внутрішній екран тепер має діагональ 8 дюймів, а зовнішній - збільшився до 6,5 дюйма і став ширшим. Новий формат зовнішнього дисплея (2520×1080 пікселів) максимально наближений до класичних смартфонів за співвідношенням сторін.

Однак заради зменшення товщини Samsung відмовилася від підтримки S Pen на внутрішньому екрані. Також це дало змогу поліпшити міцність самого дисплея.

Оновлена камера та відмова від підекранної технології

Новинка отримала суттєво оновлений модуль камер:

  • Основна - 200 Мп
  • Ультраширока - 12 Мп
  • Телеоб'єктив - 10 Мп
  • Фронтальні камери на зовнішньому та внутрішньому дисплеях - по 10 Мп кожна.

Samsung відмовилася від технології підекранної камери, що використовувалася раніше у внутрішньому екрані, що поліпшило якість знімків (раніше вона була обмежена 4 Мп).

Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштуютьСкріншот

Потужна начинка і до 1 ТБ пам'яті

Усередині - чип Snapdragon 8 Elite, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті, а обсяг накопичувача - від 256 ГБ до 1 ТБ.

Ємність акумулятора залишилася колишньою - 4 400 мА/год, підтримується швидка зарядка на 25 Вт. Пристрій працює під управлінням Android 16 з оболонкою One UI 8, при цьому Samsung гарантує 7 років оновлень Android і патчів безпеки.

Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштуютьSamsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштуютьСкріншот

Кольори та ціна

Galaxy Z Fold7 буде доступний у чотирьох кольорах:

  • Jet Black (чорний)
  • Silver Shadow (сріблястий)
  • Blue Shadow (синій)
  • Mint - ексклюзив для Samsung.com.

Базова версія з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП оцінена в 1 999 доларів - на 100 доларів дорожче, ніж Fold6, і на 200 доларів дорожче, ніж моделі трьох попередніх поколінь. Однак Samsung пропонує знижки до 1 150 доларів при обміні старого пристрою на своєму офіційному сайті, а також - вигідні пропозиції від мобільних операторів.

Samsung представила нові розкладачки Galaxy: чим дивують і скільки коштуютьСкріншот

Galaxy Z Flip7

Новий дизайн

Зовні Galaxy Z Flip7 зберіг впізнаваний фірмовий стиль з округлими кутами та плоскими гранями, однак став відчутно тоншим: 13,7 мм у складеному вигляді проти 14,9 мм у Flip6. Незважаючи на це, вага залишилася майже незмінною - Flip7 лише на 1 грам важчий за попередню модель.

Екран став більшим і яскравішим

Головне нововведення - зовнішній екран Flex Window, який виріс до 4,1 дюйма (проти 3,4" у Flip5/6), став яскравішим (до 2600 ніт) і отримав частоту оновлення 120 Гц. Внутрішній дисплей також збільшився - з 6,7 до 6,9 дюйма.

Samsung впровадила підтримку Now Bar, Now Brief і Gemini Live, що розширює функціональність зовнішнього екрана. Однак інтерфейс оболонки One UI 8 на зовнішньому дисплеї поки все ще поступається рішенням конкурентів, наприклад, Motorola Razr, де використання сторонніх додатків реалізовано простіше.

Новий чип від Samsung

Замість процесора Qualcomm, як у Galaxy Z Fold7, Flip7 працює на новому Exynos 2500, побудованому за 3-нм техпроцесом. Це перший чип такого класу у Samsung, і, за заявами компанії, він має забезпечити поліпшену енергоефективність. Однак тести продуктивності й автономності поки не проводилися, тож потенційним покупцям варто дочекатися оглядів.

Камери

Камери залишилися колишніми: основний сенсор на 50 Мп (f/1.8) і ультраширококутна на 12 Мп (f/2.2). Головні поліпшення - підтримка відео з 10-бітовим HDR і функція "Zoom Slider" для більш плавного масштабування під час зйомки.

Автономність і функції

Ємність акумулятора збільшено до 4 300 мА/год, що має забезпечити більш стабільну автономну роботу. Однак потужність дротового заряджання залишилася на рівні 25 Вт.

Найцікавіше - це поява підтримки DeX, яка перетворює складаний смартфон на майже повноцінний ПК при підключенні до сумісного монітора. Ця функція раніше була доступна тільки у більших пристроях лінійки.

Кольори і пам'ять

Galaxy Z Flip7 буде доступний у кольорах:

  • Jet Black
  • Blue Shadow
  • Coral Red
  • Mint - ексклюзив для Samsung.com.

Доступні варіанти з 256 ГБ і 512 ГБ пам'яті. Смартфон уже доступний для попереднього замовлення за ціною 1100 доларів на офіційному сайті Samsung. У продаж новинка надійде 25 липня.

Galaxy Z Flip7 FE

Незважаючи на приставку FE (Fan Edition), Galaxy Z Flip7 FE успадкував багато чого від моделі Flip7. Обидва смартфони побудовані на чипсеті Exynos 2400, однак у Flip7 FE встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті проти 12 ГБ у флагмана. Обсяг сховища - до 256 ГБ.

Внутрішній дисплей залишився колишнім - 6,7 дюйма, AMOLED 2X, але ось зовнішній екран помітно менший: він відповідає розміру панелі Flip6. Це означає, що від нового повноекранного Flex Window, яким оснащений Galaxy Z Flip7, у молодшій моделі відмовилися.

Автономність і зарядка

Батарея в Galaxy Z Flip7 FE трохи поступається за ємністю - 4 000 мА/год проти 4300 мА/год у Flip7. Проте, в повсякденній експлуатації це навряд чи буде критично. Смартфон підтримує швидку зарядку 25 Вт, а також бездротову зарядку Fast Wireless Charging 2.0.

Камери

На задній панелі пристрою розташовані два модулі:

  • Основний сенсор на 50 Мп
  • Ультраширококутна камера на 12 Мп
  • Телефотооб'єктив у версії FE відсутній, що очікувано для пристрою цієї цінової категорії.

Операційна система та інтерфейс

Galaxy Z Flip7 FE, як і старші моделі Z Fold7 і Z Flip7, стане одним із перших пристроїв Samsung на Android 16 з оболонкою One UI 8. Це перший випадок, коли компанія анонсує нове покоління ОС одночасно з презентацією складних смартфонів.

Кольори, ціна та передзамовлення

Galaxy Z Flip7 FE буде доступний у двох кольорах: чорний і білий. Базова версія оцінена у 899 доларів, що робить пристрій найдоступнішим у лінійці Galaxy Z. Усі новинки вже доступні для попереднього замовлення на сайті Samsung.

Читайте РБК-Україна в Google News
Samsung Смартфони
Новини
Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент
Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос