Samsung готує найбільшу зміну Fold: витік розкрив усі відмінності Ultra

Інсайдери розкрили нові подробиці про серію Samsung Galaxy Fold 8. Південнокорейський техногігант вперше випустить дві моделі - базову та Ultra. Смартфони відрізнятимуться камерами, дисплеєм і набором функцій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Headlines .

Технічні параметри базового Galaxy Fold 8

Базова модель Galaxy Z Fold 8 буде орієнтована на компактність. Товщина пристрою складе 4,5 мм у розгорнутому стані, а вага - 202 грами. Апарат отримає захист від вологи та пилу за стандартом IP48.

Samsung розділить серію Fold на дві моделі з різними характеристиками (скриншот: Android Headlines)

Основні характеристики моделі:

Екрани: внутрішній Dynamic AMOLED 2x на 7,6 дюйма (резолюція 2448 x 1848 пікселів, частота 120 Гц, співвідношення сторін 4:3) та зовнішній на 5,5 дюйма (1972 x 1248 пікселів).

Процесор та пам'ять: чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, 12 ГБ оперативної пам'яті (16 ГБ у версії з накопичувачем на 1 ТБ) та вбудована пам'ять від 256 ГБ до 1 ТБ.

Камери: основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (сенсор ISOCELL GNG) та оновлена ультраширококутна камера на 50 Мп. Телеоб'єктив із 3-кратним наближенням у цій версії відсутній. Два фронтальні сенсори отримали роздільну здатність 10 Мп.

Акумулятор: ємність збільшена до 4800 мАг порівняно з 4400 мАг у попередника. Потужність дротової зарядки зросла до 45 Вт.

За даними європейської бази EPREL, час автономної роботи базової версії сягатиме 49 годин.

Смартфон вийде в кольорах Graphite, Cream, Lavender, а також в ексклюзивному світло-зеленому відтінку Pistachio для фірмового інтернет-магазину. Стартова ціна пристрою в США складе 1899 доларів (в Європі - від 1999 євро).

Нові гнучкі пристрої Samsung пройшли базу EPREL (скриншот: Android Headlines)

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Преміальна версія Galaxy Fold 8 Ultra

Прямим спадкоємцем минулорічної моделі стане версія Ultra з ширшим співвідношенням сторін екрана 3:2 та посиленим металевим корпусом із титановими шарами під дисплеєм.

Вага пристрою складе 218 грамів, а товщина зменшиться до 4,1 мм.

Головні відмінності версії Ultra:

Дисплей: збільшений внутрішній AMOLED-екран на 8 дюймів із роздільною здатністю 2504 x 2256 пікселів. Зовнішній допоміжний дисплей має діагональ 6,5 дюйма.

Камери: модель збереже 200-мегапіксельну головну камеру, 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та отримає нову 50-мегапіксельну ультраширококутну камеру.

Батарея: ємність акумулятора становитиме 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Заявлена автономність у базі EPREL досягає 51 години, проте ресурс батареї обмежений 1200 циклами заряджання.

Апарат працюватиме на аналогічному процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy та пропонуватиметься у конфігураціях оперативної пам'яті до 16 ГБ.

Колірна гама включає Graphite, Cream, Violet Shadow, а також ексклюзивний варіант Green Shadow.

Вартість версії Ultra у США стартуватиме від 2099 доларів (в Європі - від 2199 євро). Офіційна презентація новинок очікується на найближчому заході Galaxy Unpacked.