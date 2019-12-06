Samsung оснастит новый флагман камерой на 108 Мп

Южнокорейская компания Samsung в следуюшем году выпустит свой флагманский смартфон с камеров на 108 мегапикселей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Samsung Galaxy S11 будет иметь "сверхширокоугольный" сенсор с пятикратными телеобъективами.

Кроме того, отмечается, что телефон оснасят времяпролетной камерой - специальным сенсором, способным излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта. Зная время, он на основе скорости света способен вычислить точное расстояние до объекта, подобно лазерному дальномеру.

Предположительно, смартфон представят в феврале 2020 года.

Отмечается, что в основе самой камеры будет лежать сенсор, уже используемый в смартфоне Xiaomi Mi Mix Alpha, однако Samsung делает большую ставку на свою технологию обработки искусственным интеллектом полученных снимков.

Напомним, Samsung представила концепцию нового сгибаемого смартфона, который разработчики планируют сделать более компактным. Гибкий смартфон получит возможность дважды складываться пополам.

Кроме того, 6 сентября Samsung выпустил в продажу гибкий смартфон Galaxy Fold, который был улучшен после сообщений о проблеме с защитной пленкой. В частности, расширен защитный слой пленки. Стоимость смартфона составляет 1 тыс. 980 дол.