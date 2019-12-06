Samsung оснастить новий флагман камерою на 108 Мп

Південнокорейська компанія Samsung в следуюшем році випустить свій флагманський смартфон з камеров на 108 мегапікселів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Samsung Galaxy S11 буде мати "надширококутний" сенсор з п'ятиразовими телеоб'єктивами.

Крім того, наголошується, що телефон оснасят времяпролетной камерою - спеціальним сенсором, здатним випромінювати світло і реєструвати швидкість його відбиття від об'єкта. Знаючи час, він на основі швидкості світла здатний обчислити точну відстань до об'єкта, подібно лазерному дальномеру.

Ймовірно, смартфон представлять у лютому 2020 року.

Відзначається, що в основі самої камери буде лежати сенсор, вже використовується в смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, однак Samsung робить велику ставку на свою технологію обробки штучним інтелектом отриманих знімків.

Нагадаємо, Samsung представила концепцію нового сгибаемого смартфона, який розробники планують зробити більш компактним. Гнучкий смартфон отримає можливість двічі складатися навпіл.

Крім того, 6 вересня Samsung випустив у продаж гнучкий смартфон Galaxy Fold, який був поліпшений після повідомлень про проблеми з захисною плівкою. Зокрема, розширено захисний шар плівки. Вартість смартфона становить 1 980 тис. дол.