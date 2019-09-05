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Samsung назвал дату выхода в продажу гибкого телефона

Новости » Телеком & IT    05.09.2019 - 13:34
Samsung назвал дату выхода в продажу гибкого телефона
Фото: Galaxy Fold (gagadget.com)

Смартфон выйдет в продажу 6 сентября на корейском рынке

Компания Samsung в пятницу, 6 сентября, выпустит в продажу гибкий смартфон Galaxy Fold. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что 6 сентября смартфон выйдет в продажу на рынок в Корее. В Германии, Франции и Сингапуре Galaxy Fold выйдет 18 сентября. При этом дата выхода смартфона в Великобритании и США не сообщается.

Изначально Samsung отложил розничный запуск телефона после того, как рецензенты почти сразу обнаружили серьезные аппаратные проблемы. Некоторые обозреватели сняли защитную пленку, которая должна была быть постоянной, повредив панель. Компания Samsung отреагировала на многочисленные сообщения о проблемах, официально задержав выпуск устройства. По словам представителей компании, Galaxy Fold был улучшен, в частности расширен защитный слой пленки.

Стоимость смартфона составляет 1 тыс. 980 дол.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Samsung планирует выпустить новый сгибаемый телефон, который должен иметь меньший экран и стать более тонким, чем Galaxy Fold. Выход второй модели сгибаемого смартфона запланирован на начало 2020 года.

Также сообщалось, что 4 сентября Samsung выпустил бюджетный смартфон с поддержкой сети 5G.

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