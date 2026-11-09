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Samsung обмежить безкоштовний Galaxy AI: за які фішки доведеться платити

16:19 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Samsung обмежить безкоштовний Galaxy AI: за які фішки доведеться платити Samsung запроваджує платні пакети для флагманів (колаж: РБК-Україна)
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Samsung готується впровадити платну підписку на частину ШІ-функцій Galaxy AI. Нові тарифи планують запустити разом із майбутньою лінійкою смартфонів Galaxy S27 та оновленням інтерфейсу One UI 9.5 вже наступного року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Sammyguru.

Скільки коштуватиме підписка?

Згідно з витоками, південнокорейський техногігант активно тестує преміальну підписку під назвою Max plan. Її орієнтовна вартість становитиме 4,99 долара на місяць або 47,99 долара на рік.

Очікується, що перед офіційним релізом компанія проведе публічний тестовий період.

Стандартні та преміальні функції: що зміниться для користувачів?

Samsung планує розділити можливості ШІ на дві категорії. Базові функції залишаться безкоштовними, але матимуть жорсткі ліміти на щоденне чи місячне використання.

При перевищенні цих лімітів користувачам доведеться або платити додатково за екстра-запити, або оформлювати повну підписку.

До безкоштовних стандартних інструментів належатимуть:

  • Browsing Assist
  • Now Brief
  • Creative Studio
  • Smart Captures
  • Samsung Keyboard
  • Photo Assist
  • Personal Agent

Тим часом преміальний тариф "Max" запропонує у чотири рази більші ліміти використання та відкриє доступ до найпросунутіших функцій.

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Які інструменти увійдуть до платних послуг?

До списку преміальних можливостей, які працюватимуть лише за умови оформлення підписки, увійдуть найскладніші інструменти обробки та автоматизації.

Зокрема, йдеться про генерацію відео, глибоку автоматизацію завдань у додатках та розширені зведення.

Головні платні опції:

Gen Video - створення якісних відеоматеріалів із звичайних фотографій.

Bixby Action - розширена автоматизація рутинних дій безпосередньо у додатках.

Daily Briefing - вдосконалена та детальніша версія Now Brief.

На початковому етапі нова модель підписок буде ексклюзивною для смартфона Galaxy S27, проте згодом її планують поширити й на інші пристрої екосистеми.

Першими ринками для запуску стануть Південна Корея та США, а згодом до них приєднаються користувачі з інших країн.

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