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Samsung ограничит бесплатный Galaxy AI: за какие фишки придется платить

16:19 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Samsung ограничит бесплатный Galaxy AI: за какие фишки придется платить Samsung вводит платные пакеты для флагманов (коллаж: РБК-Украина)
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Samsung готовится ввести платную подписку на часть ИИ-функций Galaxy AI. Новые тарифы планируют запустить вместе с будущей линейкой смартфонов Galaxy S27 и обновлением интерфейса One UI 9.5 уже в следующем году.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Sammyguru.

Сколько будет стоить подписка?

Согласно утечкам, южнокорейский техногигант активно тестирует премиальную подписку под названием Max plan. Ее ориентировочная стоимость будет составлять 4,99 доллара в месяц или 47,99 доллара в год.

Ожидается, что перед официальным релизом компания проведет публичный тестовый период.

Стандартные и премиальные функции: что изменится для пользователей?

Samsung планирует разделить возможности ИИ на две категории. Базовые функции останутся бесплатными, но будут жесткие лимиты на ежедневное или месячное использование.

При превышении этих лимитов пользователям придется либо платить дополнительно за экстра-запросы, либо оформлять полную подписку.

К бесплатным стандартным инструментам будут относиться:

  • Browsing Assist
  • Now Brief
  • Creative Studio
  • Smart Captures
  • Samsung Keyboard
  • Photo Assist
  • Personal Agent

Тем временем премиальный тариф Max предложит в четыре раза большие лимиты использования и откроет доступ к самым продвинутым функциям.

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Какие инструменты войдут в платные услуги?

В список премиальных возможностей, которые будут работать только при оформлении подписки, войдут самые сложные инструменты обработки и автоматизации.

В частности, речь идет о генерации видео, глубокой автоматизации задач в приложениях и расширенных сводках.

Главные платные опции:

Gen Video - создание качественных видеоматериалов из обычных фотографий.

Bixby Action - расширенная автоматизация рутинных действий непосредственно в приложениях.

Daily Briefing - усовершенствованная и подробная версия Now Brief.

На начальном этапе новая модель подписок будет эксклюзивна для смартфона Galaxy S27, однако впоследствии ее планируют распространить и на другие устройства экосистемы.

Первыми рынками для запуска станут Южная Корея и США, а затем к ним присоединятся пользователи из других стран.

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