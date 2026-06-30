Samsung навчив Galaxy піклуватися про тварин: ШІ оцінює стан за фото

З оновленням One UI 8.5 смартфони Samsung Galaxy навчаться визначати проблеми зі здоров'ям домашніх улюбленців за допомогою одного фото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGR.
Нова функція не позиціонується як повна заміна професійного візиту до ветеринарної клініки чи регулярних медичних оглядів. Її головна мета - надати власнику надійне раннє попередження про наявність симптомів, які потребують уваги фахівця.
ШІ навчений розпізнавати ознаки таких поширених проблем:
Компанія Lifet, розробник утиліти, стверджує, що точність виявлення патологій за однією фотографією досягає 97%.
Для отримання таких показників і навчання нейромережі розробники створили унікальний пропрієтарний (захищений авторським правом - ред.) набір даних.
Вони використали понад 30 000 реальних знімків із ветеринарних госпіталів, які пройшли ретельну перевірку та маркування дипломованими експертами.
Головна перевага інтеграції від Samsung - це прямий і зручний доступ до діагностики безпосередньо з мобільного пристрою.
Щоб запустити моніторинг, власнику смартфона Galaxy знадобляться встановлений фірмовий додаток SmartThings та активований внутрішній сервіс Pet Care.
Додатковим бонусом фірмової інтеграції є те, що всі особисті дані користувача та знімки надійно захищені платформою безпеки Samsung Knox.
Загальний алгоритм перевірки виглядає так:
Цікаво,що технологія не є ексклюзивом для пристроїв південнокорейського бренду - скористатися можливостями Lifet можна з будь-якого іншого смартфона через офіційну сторінку компанії.