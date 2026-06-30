Samsung навчив Galaxy піклуватися про тварин: ШІ оцінює стан за фото

Як працює технологія?

Нова функція не позиціонується як повна заміна професійного візиту до ветеринарної клініки чи регулярних медичних оглядів. Її головна мета - надати власнику надійне раннє попередження про наявність симптомів, які потребують уваги фахівця.

ШІ навчений розпізнавати ознаки таких поширених проблем:

захворювання зубів та ротової порожнини;

катаракта;

ожиріння;

вивих колінної чашечки.

Компанія Lifet, розробник утиліти, стверджує, що точність виявлення патологій за однією фотографією досягає 97%.

Для отримання таких показників і навчання нейромережі розробники створили унікальний пропрієтарний (захищений авторським правом - ред.) набір даних.

Вони використали понад 30 000 реальних знімків із ветеринарних госпіталів, які пройшли ретельну перевірку та маркування дипломованими експертами.

Як скористатися сервісом на смартфонах Samsung та інших пристроях?

Головна перевага інтеграції від Samsung - це прямий і зручний доступ до діагностики безпосередньо з мобільного пристрою.

Щоб запустити моніторинг, власнику смартфона Galaxy знадобляться встановлений фірмовий додаток SmartThings та активований внутрішній сервіс Pet Care.

Додатковим бонусом фірмової інтеграції є те, що всі особисті дані користувача та знімки надійно захищені платформою безпеки Samsung Knox.

Загальний алгоритм перевірки виглядає так:

Користувач переходить на сторінку сервісу та обирає пункт "Почати" (Getting Started).

Реєструється індивідуальний профіль для кожної тварини із зазначенням базових параметрів: імені, віку, статі, ваги та породи.

Обирається конкретна категорія для перевірки (наприклад, очі чи зуби).

Власник робить чітке фото свого улюбленця, після чого алгоритм видає результати аналізу.

Цікаво,що технологія не є ексклюзивом для пристроїв південнокорейського бренду - скористатися можливостями Lifet можна з будь-якого іншого смартфона через офіційну сторінку компанії.