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Samsung навчив Galaxy піклуватися про тварин: ШІ оцінює стан за фото

13:14 30.06.2026 Вт
2 хв
Техногігант додав турботу про домашніх улюбленців у смартфони
aimg Ольга Завада
Смартфон отримає ШІ-ветеринара (фото: Unsplash)

З оновленням One UI 8.5 смартфони Samsung Galaxy навчаться визначати проблеми зі здоров'ям домашніх улюбленців за допомогою одного фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGR.

Як працює технологія?

Нова функція не позиціонується як повна заміна професійного візиту до ветеринарної клініки чи регулярних медичних оглядів. Її головна мета - надати власнику надійне раннє попередження про наявність симптомів, які потребують уваги фахівця.

ШІ навчений розпізнавати ознаки таких поширених проблем:

  • захворювання зубів та ротової порожнини;
  • катаракта;
  • ожиріння;
  • вивих колінної чашечки.

Компанія Lifet, розробник утиліти, стверджує, що точність виявлення патологій за однією фотографією досягає 97%.

Для отримання таких показників і навчання нейромережі розробники створили унікальний пропрієтарний (захищений авторським правом - ред.) набір даних.

Вони використали понад 30 000 реальних знімків із ветеринарних госпіталів, які пройшли ретельну перевірку та маркування дипломованими експертами.

Читайте більше: В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він корисний

Як скористатися сервісом на смартфонах Samsung та інших пристроях?

Головна перевага інтеграції від Samsung - це прямий і зручний доступ до діагностики безпосередньо з мобільного пристрою.

Щоб запустити моніторинг, власнику смартфона Galaxy знадобляться встановлений фірмовий додаток SmartThings та активований внутрішній сервіс Pet Care.

Додатковим бонусом фірмової інтеграції є те, що всі особисті дані користувача та знімки надійно захищені платформою безпеки Samsung Knox.

Загальний алгоритм перевірки виглядає так:

  • Користувач переходить на сторінку сервісу та обирає пункт "Почати" (Getting Started).
  • Реєструється індивідуальний профіль для кожної тварини із зазначенням базових параметрів: імені, віку, статі, ваги та породи.
  • Обирається конкретна категорія для перевірки (наприклад, очі чи зуби).
  • Власник робить чітке фото свого улюбленця, після чого алгоритм видає результати аналізу.

Цікаво,що технологія не є ексклюзивом для пристроїв південнокорейського бренду - скористатися можливостями Lifet можна з будь-якого іншого смартфона через офіційну сторінку компанії.

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