Samsung научил Galaxy заботиться о животных: ИИ оценивает состояние по фото

Как работает технология?

Новая функция не позиционируется как полная замена профессионального визита в ветеринарную клинику или регулярные медицинские осмотры. Ее главная цель - предоставить владельцу надежное раннее предупреждение о наличии симптомов, требующих внимания специалиста.

ИИ научен распознавать признаки таких распространенных проблем:

заболевания зубов и полости рта;

катаракта;

ожирение;

вывих коленной чашечки.

Компания Lifet, разработчик утилиты, утверждает, что точность обнаружения патологий по одной фотографии достигает 97%.

Для достижения таких показателей и обучения нейросети разработчики создали уникальный набор проприетарных (защищенных авторским правом - ред.) данных.

Они использовали более 30 000 реальных снимков из ветеринарных госпиталей, прошедших тщательную проверку и маркировку дипломированными экспертами.

Как пользоваться сервисом на смартфонах Samsung и других устройствах?

Главное преимущество интеграции от Samsung - это прямой и удобный доступ к диагностике непосредственно с мобильного устройства.

Чтобы запустить мониторинг, владельцу смартфона Galaxy понадобится установленное фирменное приложение SmartThings и активированный внутренний сервис Pet Care.

Дополнительным бонусом фирменной интеграции является то, что все личные пользовательские данные и снимки надежно защищены платформой безопасности Samsung Knox.

Общий алгоритм проверки выглядит так:

Пользователь переходит на страницу сервиса и выбирает пункт "Начать" (Getting Started).

Регистрируется индивидуальный профиль каждого животного с указанием базовых параметров: имени, возраста, пола, веса и породы.

Выбирается конкретная категория для проверки (например, глаза или зубы).

Владелец делает четкое фото своего любимца, после чего алгоритм выдает результаты анализа.

Интересно, что технология не является эксклюзивом для устройств южнокорейского бренда - воспользоваться возможностями Lifet можно с любого другого смартфона через официальную страницу компании.