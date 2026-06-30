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Samsung научил Galaxy заботиться о животных: ИИ оценивает состояние по фото

13:14 30.06.2026 Вт
2 мин
Техногигант добавил заботу о домашних любимцах в смартфоны
aimg Ольга Завада
Смартфон получит ШИ-ветеринара (фото: Unsplash)

С обновлением One UI 8.5 смартфоны Samsung Galaxy научатся определять проблемы со здоровьем домашних питомцев с помощью одного фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Как работает технология?

Новая функция не позиционируется как полная замена профессионального визита в ветеринарную клинику или регулярные медицинские осмотры. Ее главная цель - предоставить владельцу надежное раннее предупреждение о наличии симптомов, требующих внимания специалиста.

ИИ научен распознавать признаки таких распространенных проблем:

  • заболевания зубов и полости рта;
  • катаракта;
  • ожирение;
  • вывих коленной чашечки.

Компания Lifet, разработчик утилиты, утверждает, что точность обнаружения патологий по одной фотографии достигает 97%.

Для достижения таких показателей и обучения нейросети разработчики создали уникальный набор проприетарных (защищенных авторским правом - ред.) данных.

Они использовали более 30 000 реальных снимков из ветеринарных госпиталей, прошедших тщательную проверку и маркировку дипломированными экспертами.

Читайте больше: В Украине создали ИИ-сервис для поиска животных: как работает PetRadar и кому он полезен

Как пользоваться сервисом на смартфонах Samsung и других устройствах?

Главное преимущество интеграции от Samsung - это прямой и удобный доступ к диагностике непосредственно с мобильного устройства.

Чтобы запустить мониторинг, владельцу смартфона Galaxy понадобится установленное фирменное приложение SmartThings и активированный внутренний сервис Pet Care.

Дополнительным бонусом фирменной интеграции является то, что все личные пользовательские данные и снимки надежно защищены платформой безопасности Samsung Knox.

Общий алгоритм проверки выглядит так:

  • Пользователь переходит на страницу сервиса и выбирает пункт "Начать" (Getting Started).
  • Регистрируется индивидуальный профиль каждого животного с указанием базовых параметров: имени, возраста, пола, веса и породы.
  • Выбирается конкретная категория для проверки (например, глаза или зубы).
  • Владелец делает четкое фото своего любимца, после чего алгоритм выдает результаты анализа.

Интересно, что технология не является эксклюзивом для устройств южнокорейского бренда - воспользоваться возможностями Lifet можно с любого другого смартфона через официальную страницу компании.

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