Бюджетник із флагманською підтримкою: Galaxy A27 5G оновлюватиметься до 2032 року

Samsung офіційно презентувала на європейському ринку середній бюджетник Galaxy A27 5G. Новинка отримала процесор Snapdragon замість фірмового Exynos, екран на 120 Гц та безпрецедентну тривалість підтримки ОС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom .

Технічні характеристики

Головним рушієм Galaxy A27 5G став 4-нанометровий восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Смартфон постачається у конфігурації з 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Користувачі також мають можливість розширити простір для зберігання даних до 2 ТБ за допомогою карт пам'яті формату microSD.

Основні специфікації пристрою містять:

Дисплей: 6,7-дюймова панель Super AMOLED із роздільною здатністю FHD+ та адаптивною частотою оновлення зображень 120 Гц.

Корпус: товщина смартфона становить 7,8 мм, вага - близько 200 грамів. Заявлено базовий захист від пилу та бризок за стандартом IP64.

Акумулятор: батарея ємністю 5000 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 25 Вт.

Компромісні рішення

Водночас інженери Samsung пішли на певний даунгрейд системи камер у порівнянні з минулим поколінням смартфона.

Попри те, що головний модуль на 50 Мп із оптичною стабілізацією зображення (OIS) та 2-мегапіксельна макролінза залишилися незмінними, роздільна здатність ультраширококутного об'єктива зменшилася з 8 Мп до 5 Мп.

Регрес зачепив і фронтальну камеру: замість 13-мегапіксельного датчика у Galaxy A27 5G встановлено сенсор на 12 Мп.

ПЗ, ціни та доступність

Смартфон працює під керуванням актуальної операційної системи Android 16 із фірмовою графічною оболонкою One UI 8.5 прямо з коробки.

Samsung взяла на себе зобов'язання забезпечити пристрою шість повноцінних оновлень операційної системи (включно з Android 17, 18, 19, 20, 21 та 22) та шість років регулярних патчів безпеки, що гарантує актуальність апарату аж до 2032 року.

Модель виходить на ринок у трьох варіантах забарвлення корпусу: чорному, синьому та світло-рожевому.

Вартість базової версії Galaxy A27 5G із накопичувачем на 128 ГБ становитиме 349 євро, тоді як модифікація із обсягом пам'яті 256 ГБ обійдеться європейським покупцям у 439 євро.