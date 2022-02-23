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Samsung использует "устаревший" набор материалов при выпуске OLED-дисплеев для флагмана S22 Ultra

Автор: Сергей Пышкин

Компания Samsung использует "устаревшие" материалы для производства 6,8-дюймовых OLED-дисплеев в новых S22 Ultra. Речь идет о наборе материалов M11, который применяли в модели Galaxy S21 Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Elec.

Вероятно, такой шаг обоснован тем, что компания планирует увеличить поставки S22. Стоит добавить, что наборы материалов M-серии применяются для OLED-панелей и поставляются, как Samsung Electronics, так и Apple.

В то же время, 6,6-дюймовой S22 Plus будет оборудован набором M11, а 6,1-дюймовый S22 - M10.

Возможно, набор серии M12 будет применен уже компанией Apple при разработке новых iPhone 14 или же новых сгибаемых смартфонов от Samsung.

Серию M9 вероятно будут применять среди смартфонов начального и среднего уровня.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все характеристики новенького флагмана от Samsung - Galaxy S22 Ultra.

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Samsung