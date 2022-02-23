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Samsung використовує "застарілий" набір матеріалів при випуску OLED-дисплеїв для флагмана S22 Ultra

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Samsung використовує "застарілі" матеріали для виробництва 6,8-дюймових OLED-дисплеїв в нових S22 Ultra. Йдеться про набір матеріалів M11, який застосовували в моделі Galaxy S21 Ultra.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Elec.

Ймовірно, такий крок обґрунтований тим, що компанія планує збільшити поставки S22. Варто додати, що набори матеріалів M-серії застосовуються для OLED-панелей і поставляються, як Samsung Electronics, так і Apple.

Водночас 6,6-дюймової S22 Plus буде обладнаний набором M11, а 6,1-дюймовий S22 - M10.

Можливо, набір серії M12 буде застосований вже компанією Apple при розробці нових iPhone 14 або ж нових гнучких смартфонів від Samsung.

Серію M9 ймовірно будуть застосовувати серед смартфонів початкового і середнього рівня.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі характеристики новенького флагмана від Samsung - Galaxy S22 Ultra.

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Samsung