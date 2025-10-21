Samsung готується показати смартфон із трьома екранами: названо дату прем'єри

Як зазначають джерела, знайомі з ситуацією, не йдеться про повноцінну презентацію - смартфон покажуть під склом, без можливості протестувати його або оцінити міцність конструкції. Таким чином, пристрій стане радше технологічною вітриною, ніж готовим продуктом.

Раніше вже з'являлися чутки про те, що потрійний смартфон Samsung можуть вперше показати саме під час саміту АТЕС, і тепер інформація отримала підтвердження від авторитетного джерела.

Інсайдери припускали, що прем'єра відбудеться наприкінці вересня, однак цього не сталося. При цьому в самій Samsung раніше заявляли, що пристрій вийде до кінця року - а отже, часу в компанії залишається небагато.

Поки залишається відкритим питання про старт продажів. За попередніми даними, потрійний смартфон з'явиться в продажу не раніше листопада, але буде доступний на глобальному ринку, на відміну від деяких інших моделей-лінійок з гнучкими екранами.

Минулого року був випущений складаний Huawei Mate XT (фото: TechRadar)

Що відомо про характеристики

За інформацією інсайдерів, пристрій отримає внутрішній механізм складання (із зовнішнім і внутрішнім екранами), три акумулятори і флагманський чип Snapdragon 8 Elite.

Очікується, що ціна новинки складе близько 3 000 доларів. Для категорії експериментальних смартфонів з гнучкими екранами такий цінник цілком передбачуваний.